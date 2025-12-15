Am Sonntagabend kam es in Wölflinswil AG zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger Autofahrer verlor auf der Oeligass die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Grünstreifen und landete nach der Kollision mit einem Strauch schliesslich in einem Bach.
Glück im Unglück: Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Weniger glimpflich fiel jedoch die Alkoholkontrolle aus – der Mann war deutlich alkoholisiert unterwegs.
Die Kantonspolizei Aargau geht davon aus, dass die Alkoholisierung massgeblich zum Unfall beigetragen hat. Der Führerausweis wurde dem Lenker noch vor Ort entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.