Wölflinswil AG Mann (59) baut betrunken Unfall – und landet im Bach

Samuel Walder

15.12.2025

Am Sonntagabend erreignete sich im Kanton Aargau ein Unfall.
Am Sonntagabend erreignete sich im Kanton Aargau ein Unfall.
Kantonspolizei Aargau

Er kam von der Strasse ab, durchbrach einen Strauch und landete im Bach: Ein Autofahrer aus Wölflinswil hatte am Sonntagabend offenbar zu tief ins Glas geschaut. Die Polizei ermittelt.

Samuel Walder

15.12.2025, 10:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Wölflinswil AG landete ein alkoholisierter 59-jähriger Autofahrer nach einem Kontrollverlust mit seinem Auto in einem Bach, blieb aber unverletzt.
  • Die Polizei geht davon aus, dass der Alkoholkonsum die Hauptursache für den Unfall war.
  • Der Führerausweis wurde dem Mann noch vor Ort entzogen, die Ermittlungen sind im Gange.
Mehr anzeigen

Am Sonntagabend kam es in Wölflinswil AG zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger Autofahrer verlor auf der Oeligass die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Grünstreifen und landete nach der Kollision mit einem Strauch schliesslich in einem Bach.

Glück im Unglück: Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Weniger glimpflich fiel jedoch die Alkoholkontrolle aus – der Mann war deutlich alkoholisiert unterwegs.

Die Kantonspolizei Aargau geht davon aus, dass die Alkoholisierung massgeblich zum Unfall beigetragen hat. Der Führerausweis wurde dem Lenker noch vor Ort entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.

Der Wagen blib in einem Busch stecken.
Der Wagen blib in einem Busch stecken.
Kantonspolizei Aargau

