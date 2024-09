Das Auto erlitt beim Unfall Totalschaden. Kantonspolizei St. Gallen

Am Samstag hat sich in Flawil SG ein Selbstunfall ereignet. Dabei hat sich eine 19-Jährige in alkoholisiertem Zustand mit ihrem Auto überschlagen. Sowohl Fahrerin als auch Beifahrerin haben sich leicht verletzt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Unfall in Flawil SG haben sich zwei Frauen leicht verletzt.

Der Atemalkoholtest bei der 19-jährigen Fahrerin fiel positiv aus.

Das Auto hat sich überschlagen und erlitt Totalschaden. Mehr anzeigen

Kurz nach Mitternacht ist in Flawil SG eine 19-jährige Frau und ihre Beifahrerin verunfallt. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Demnach sei die Junglenkerin mit ihrem Auto und einer Beifahrerin auf der Magdenauerstrasse von Magdenau her in Richtung Flawil gefahren. Im Waldstück zwischen den beiden Ortschaften habe die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren. Dieses kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Wald zum Stillstand.

Die Beifahrerin konnte das total beschädigte Auto laut Mitteilung selbständig verlassen. Die Fahrerin konnte durch eintreffenden Rettungskräfte leicht verletzt aus dem Auto geborgen werden. Sie und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Spital gebracht.

Eine bei der 19-jährigen Autofahrerin durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen positiven Wert. Das Auto wurde total beschädigt. Es entstand zudem Flurschaden von rund 2000 Franken.