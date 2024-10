In Herisau AR hat sich ein E-Bike-Fahrer bei einem Selbstunfall verletzt. Kantonspolizei AR

Am Freitag hat sich in Herisau AR ein Selbstunfall mit einem E-Bike ereignet. Ein 38-jähriger Mann wurde verletzt.

dmu Dominik Müller

Der 38-Jährige erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Mehr anzeigen

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit dem E-Bike in Herisau AR von der Schmiedgasse kommend abwärts in Richtung Schwänlikreisel. Im Bereich neue Steig geriet er in einer Linkskurve nach rechts an den Strassenrand und touchierte die Leitplanke. Das schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag in einer Mitteilung.

Demnach stürzte der Mann dabei über die Leitplanke und kam auf dem Bahntrassee zu liegen. Beim Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital überführt.

Bei der Unfallaufnahme wurden durch die ausgerückte Polizeipatrouille beim verunfallten Mann Alkoholsymptome festgestellt, weshalb eine Blut- und Urinprobe angeordnet wurde.