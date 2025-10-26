Sicht auf den Crap Sogn Gion im Skigebiet Weisse Arena. (Archivbild) Keystone

Flims, Laax und Falera übernehmen gemeinsam das Skigebiet Weisse Arena: Nach dem klaren Ja der Stimmberechtigten in Flims ist der Weg frei für den Kauf der touristischen Infrastruktur.

Keystone-SDA SDA

Als letzte der drei Gemeinden hat am Sonntag auch Flims GR der Übernahme der touristischen Infrastruktur des Skigebiets Weisse Arena zugestimmt. 85,5 Prozent sagte bei der Urnenabstimmung Ja zum Kauf.

Die Stimmbeteiligung sei bei 67,7 Prozent gelegen, teilte die Gemeinde Flims mit. Damit könne nun die gemeindeeigene Finanz Infra AG die Bahnen, Skilifte, Gebäude und Leitungsnetze der Weissen Arena Bergbahnen übernehmen, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei Gemeinden.

Bereits zuvor hatten Laax und Falera der Übernahme zugestimmt. Insgesamt will die Weisse Arena ihre Anlagen für 94,5 Millionen Franken an die öffentliche Hand abtreten. Flims, Laax und Falera sollen die Übernahme mit total 50 Millionen mitfinanzieren. Auf Flims und Laax entfallen je 20 Millionen Franken.

Falera steuert 10 Millionen Franken bei. Damit schreibe man Schweizer Bergbahngeschichte, hatte der parteilose Gemeindepräsident von Falera, Norbert Good, am Donnerstag gesagt.