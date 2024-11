24. November 2024, 08.58 Uhr

In vielen Gemeinden und Kantonen finden am 24. November Abstimmungen und Wahlen statt.

Beispielsweise die Stadt Zürich. Dort wird über die Initiative «Tschüss Genderstern» entschieden, in Basel über den ESC-Kredit, in Schaffhausen über die Offenlegung von Parteispenden und Bern wählt eine neue Stadtreinigung.

Im Kanton St. Gallen wird über den Pendlerabzug für Fahrtkosten abgestimmt. Der Abzug soll auf 8000 Franken erhöht werden.

Die Urner stimmen über die Initiative «Isleten für alle» der Grünen ab. Die Initiative will ein Verbot neuer Hotels und Ferienwohnungen auf einem Gelände in Isleten UR am Urnersee.