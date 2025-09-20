Sommer-Wochenende: «Alle Jahreszeiten, die Gott erschaffen hat sind schön» Dieses Wochenende heizt die Sonne die Schweiz auf bis zu 30 Grad auf. Ab Sonntag folgt dann der Kälteeinbruch. blue News will wissen: Wie nutzen die Menschen die letzten warmen Tage – oder bleiben sie lieber daheim? 19.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel knackt die 30-Grad-Marke am Wochenende, bevor das Sommerfeeling verschwindet.

Ab Sonntag drohen kühle 18 bis 20 Grad und kräftige Schauer.

blue News fragt nach: Was machen die Menschen am wohl letzten Sommerwochenende? Mehr anzeigen

Freust du dich auf dieses Wochenende? Es wird nämlich nochmals sommerlich und die Temperaturen erreichen zum Beispiel in Basel bis zu 30 Grad.

Ab Sonntag kommt dann der Kälteeinbruch und die Temperaturen fallen um 10 bis 14 Grad auf 18 bis 20 Grad, begleitet von kräftigen Regenschauern.

blue News wollte wissen, was die Schweizer*innen an diesem warmen sonnigen Wochenende geplant haben und die Wärme bewusst geniessen – oder eben auch nicht.

Die einen mögen den Sommer und werden ihm wohl ab nächster Woche nachtrauern. Andere haben die Nase voll und freuen sich bereits auf die ersten Herbsttage. Das ganze Video zum Sommerwochenende findest du oben.

