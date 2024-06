Alle Starts am Flughafen Zürich ausgesetzt – Landungen massiv eingeschränkt

Am Flughafen Zürich starten keine Flugzeuge mehr. KEYSTONE

Derzeit starten am Flughafen Zürich keine Flugzeuge mehr. Grund sind technische Probleme bei der Skyguide.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagnachmittag kommt es bei Skyguide zu IT-Problemen, was derzeit am Flughafen Zürich alle Starts verhindert.

Der Flughafen Zürich bestätigt die Probleme. Mehr anzeigen

Am Freitagnachmittag kommt es bei Skyguide zu IT-Problemen, was derzeit am Flughafen Zürich alle Starts verhindert. Der Flughafen Zürich bestätigt die Probleme.

«Bei den Flugplänen fehlen wichtige Daten», sagt ein Mediensprecher der Skyguide zu «20 Minuten». Die Landungen seien um 50 Prozent reduziert worden. Entsprechend müssen derzeit 50 Prozent der Flugzeuge in der Luft kreisen, bis sie eine Landeerlaubnis bekommen.

Die Ursache sei bisher unbekannt. Das Problem wurde heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr festgestellt. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Nicht die ersten technischen Probleme

In den vergangenen Monaten kam es bei Skyguide immer wieder zu technischen Vorfällen. So waren am 18. Februar während 10 Minuten keine Starts am Flughafen Zürich möglich, weil sich ein Server vorübergehend verlangsamt hat. Am 30. Oktober 2023 starteten ebenfalls wegen technischen Problemen während zwei Stunden keine Flugzeuge gestartet.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich im Juni 2022. Damals stürzten die technischen Systeme von Skyguide ab. Während fünf Stunden musste der Luftraum über der Schweiz komplett gesperrt werden.

+++ Update folgt +++