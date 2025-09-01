  1. Privatkunden
Kartenzahlung im Lidl defekt «Ich habe kein Bargeld dabei und mein Brötli schon angebissen»

Petar Marjanović

1.9.2025

Das Zahlterminal an der Lidl-Selbstbedienungskasse fiel aus.
Das Zahlterminal an der Lidl-Selbstbedienungskasse fiel aus.
ZVG

Die Zahlterminals in einer Zürcher Lidl-Filiale sind ausgefallen. Mitarbeiter sprechen von einem schweizweiten Ausfall. 

Petar Marjanović

01.09.2025, 14:12

01.09.2025, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Lidl-Filiale in Volketswil ZH sind am Montag die Kartenzahlungen ausgefallen – betroffen waren Debit-, Kreditkarten und Twint.
  • Bald stellte sich heraus, dass es sich offenbar um eine schweizweite Störung der Zahlterminals handelt.
  • Weder Zahlterminal-Betreiberin Worldline noch Lidl Schweiz waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.
Mehr anzeigen

In einer Lidl-Filiale in Volketswil ZH sind am Montag die Kartenzahlungen ausgefallen. Betroffen waren Debit- und Kreditkarten sowie Twint. Die Störung machte sich zunächst an einer Self-Checkout-Kasse bemerkbar. Eine Kundin reagierte verärgert: «Was soll ich jetzt tun? Ich habe kein Bargeld dabei und mein Brötli schon angebissen.»

Eine Mitarbeiterin versuchte die Terminals manuell neu zu starten – ohne Erfolg. Kurz darauf informierte der Filialleiter, dass es sich nicht um ein lokales Problem handle: «Alle Zahlterminals sind ausgefallen», sagte er laut Beobachtungen eines blue News Reporters. Der Filialleiter rief sofort weitere Mitarbeitende zusammen, um weitere Kassen zu öffnen und die Kundschaft zu informieren.

Die Zahlterminals werden von Wordline betrieben.
Die Zahlterminals werden von Wordline betrieben.
ZVG

Kundschaft half sich gegenseitig aus

Der Ausfall begann kurz nach 13.30 Uhr und dauerte mindestens 15 Minuten. Danach konnten an ersten Zahlterminals erste digitale Zahlungen wieder getätigt werden.

Das Unternehmen Worldline, das die Terminals betreibt, teilte mit, von den Störungen keine Kenntnis zu haben. Von Lidl Schweiz gab es trotz mehrfacher Kontaktversuche zunächst keine Reaktion.

Die Kundschaft blieb trotz der unklaren und teils chaotischen Situation ruhig. Viele halfen sich gegenseitig aus, borgten Bargeld oder passten auf Einkaufswagen auf, während andere Geld am Bankomaten holten.

Video aus dem Ressort

Nationalrat will Bargeldversorgung in die Verfassung schreiben

Nationalrat will Bargeldversorgung in die Verfassung schreiben

In der Schweiz muss die Versorgung mit Bargeld gewährleistet sein, und die Landeswährung ist der Schweizerfranken. Der Nationalrat ist damit einverstanden, die Verfassung entsprechend zu ergänzen. Neue Vorschriften gibt es damit nicht.

05.03.2025

