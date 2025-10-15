  1. Privatkunden
Wirbel um beliebtestes Abo «Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte

Noemi Hüsser

15.10.2025

Das Halbtax-Abo ist derzeit das beliebteste Abo der Schweiz.
Das Halbtax-Abo ist derzeit das beliebteste Abo der Schweiz.
sda

Verlieren 3,3 Millionen Menschen ihr Halbtax-Abo? Laut einem Medienbericht plant der Branchenverband Alliance Swisspass, das Abo abzuschaffen – doch der widerspricht.

Noemi Hüsser

15.10.2025, 10:20

15.10.2025, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Branchenverband Alliance Swisspass plant laut einem Bericht des «K-Tipp», das Halbtax-Abo ab 2027 im Zuge des neuen Tarifsystems «My Ride» abzuschaffen.
  • Alliance Swisspass widerspricht dieser Meldung. «Das Halbtax bleibt», heisst es auf Anfrage von blue News.
  • Sozialorganisationen wie Caritas kritisieren im Fall einer Abschaffung mögliche Nachteile für Geringverdienende, während es Preisüberwacher Meierhans bei stabilen Preisen für vertretbar hält.
Mehr anzeigen

Mehrere Medien berichteten am Mittwoch unter Berufung auf einen Bericht des «K-Tipp», dass das beliebte Halbtax-Abo abgeschafft werden solle. Grund dafür sei das neue Tarifsystem «My Ride», das ab 2027 eingeführt werden soll.

Alliance Swisspass dementiert diese Berichte. «Das Halbtax bleibt», so der Branchenverband auf Anfrage von blue News. «Auch nach einer möglichen Einführung eines neuen Preissystems wird es ein Halbtax geben.»

Eine Abschaffung hätte Auswirkungen auf rund 3,3 Millionen Menschen, die heute ein Halbtax-Abo besitzen. Das Abo ermöglicht, ÖV-Preise zum halben Preis zu kaufen und kostet im ersten Jahr 190 Franken, bei einer Verlängerung 170 Franken.

Kinderkrankheit inklusive. Plastik- statt Papier-Ticket: So funktioniert der neue SBB-Automat

Kinderkrankheit inklusivePlastik- statt Papier-Ticket: So funktioniert der neue SBB-Automat

Laut dem Bericht im «K-Tipp» sollen die Billettpreise mit «My Ride» künftig zwischen dem heutigen Halbtax-Tarif und dem Volltarif liegen. Wer eine monatliche Grundgebühr zahle, erhalte je nach Häufigkeit der Fahrten höhere Vergünstigungen.

«Die konkrete Ausgestaltung eines neuen Preissystems ist in Arbeit. Der Entscheid zur Einführung ist noch nicht gefällt», heisst es von Alliance Swisspass.

Keine Zustimmung des Parlaments nötig

Über das Ende des Halbtax kann allein die Branche entscheiden, vertreten durch SBB, Postauto und verschiedene Verbünde. Eine Zustimmung des Parlaments ist nicht nötig.

Im Bericht des «K-Tipp» warnt Caritas vor Nachteilen für Einkommensschwache, falls das Halbtax abgeschafft werden würde. Preisüberwacher Stefan Meierhans hält eine Abschaffung für vertretbar, solange die durchschnittlichen Billettpreise stabil bleiben.

Laut Bericht des «K-Tipp» sollen auch weitere Angebote wie Sparbillette, Mehrfahrtenkarten und 9-Uhr-Pässe verschwinden. Nur GA und regionale Abos würden bestehen bleiben.

