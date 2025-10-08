  1. Privatkunden
Referendum gegen Verschärfung «Zivildienst wird beschädigt, ohne die Armee zu stärken»

SDA

8.10.2025 - 11:00

Eine breite Allianz hat gegen die Verschärfungen im Zivildienst das Referendum ergriffen. (Archivbild)
Eine breite Allianz hat gegen die Verschärfungen im Zivildienst das Referendum ergriffen. (Archivbild)
Keystone

Civiva wehrt sich gegen die geplante Verschärfung des Zivildienstgesetzes. Der Verband warnt vor einer Schwächung des Zivildienstes und startet das Referendum.

Keystone-SDA

08.10.2025, 11:00

08.10.2025, 11:26

Der Zivildienstverband Civiva hat das Referendum gegen die Änderungen des Zivildienstgesetzes ergriffen. Unterstützt wird der Verband von einer breiten Allianz aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, betroffenen Verbänden und Einsatzbetrieben.

Die geplanten Änderungen seien schädlich, unnötig, gefährlich, manipulativ und rechtswidrig, teilte die Allianz «Zivildienst retten!» am Mittwoch im Rahmen einer Medienkonferenz in Bern mit.

Die geplanten Änderungen würden dazu führen, dass weniger junge Menschen Zivildienst leisten können, obwohl ihr Einsatz für das gesellschaftliche Zusammenleben dringend gebraucht werde. «Diese Revision ist unnötig, schädlich und schwächt den Zivildienst, ohne die Armee zu stärken», heisst es in einer Mitteilung von Civiva.

Reduktion von 40 Prozent

Die Änderungen des Zivildienstgesetzes sollen gemäss dem Bundesrat die Anzahl der jährlichen Zulassungen auf 4000 senken. Im Vergleich zu den aktuellen 6800 Neuzulassungen pro Jahr entspreche das einer Reduktion um mehr als 40 Prozent, so der Zivildienstverband.

«Diese Schwächung des Zivildienstes würde dazu führen, dass diese wichtigen und unentbehrlichen Leistungen teilweise unmöglich wären. Dies wäre ein grosser Verlust für die Schweiz und würde die Gesellschaft schwächen» wird Priska Seiler Graf, Co-Präsidentin von Civiva und Züricher SP-Nationalrätin zitiert.

Ihr Kollege Ständerat Fabien Fivaz (Grüne) ergänzt dazu: «Diese Revision beschädigt den Zivildienst, ohne die Armee zu stärken; sie schwächt die Dienstgerechtigkeit, weil insgesamt weniger Pflichtige einen persönlichen Dienst in Armee und Zivildienst leisten würden.»

Wie unterschreibe ich ein Referendum?

  • In der Schweiz kann die Bevölkerung über ein Gesetz abstimmen, wenn innerhalb von drei Monaten 50'000 Unterschriften gesammelt werden.
  • Die Bundeskanzlei veröffentlicht online eine Liste aller laufenden Referenden mit den dazugehörigen Unterschriftenformularen.
  • Für jede Gemeinde ist ein eigener Bogen nötig. Auf diesem müssen Name, Vorname, Geburtsdatum und vollständige Adresse angegeben sein.
  • Damit die Unterschrift gültig ist, muss der Bogen von der Gemeinde beglaubigt werden – meist übernehmen dies die Referendumskomitees.
Mehr anzeigen

