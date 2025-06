Mit der E-ID-App soll eine digitale Identifikation möglich sein. sda

Alle grossen Parteien machen sich für das neue E-ID-Gesetz stark. Die elektronische Identität soll sicher, staatlich und freiwillig sein – doch es gibt auch Kritik.

Die elektronische Identität soll sicher, freiwillig, kostenlos und vom Staat herausgegeben werden.

Kritiker*innen warnen vor einem möglichen «Digitalzwang» und sehen die Privatsphäre in Gefahr. Mehr anzeigen

Im Bundeshaus herrscht ausnahmsweise Einigkeit: Von der SVP bis zu den Grünen stehen Vertreter*innen von fast allen grossen Parteien geschlossen hinter dem neuen E-ID-Gesetz. An einer gemeinsamen Pressekonferenz riefen sie dazu auf, am 28. September ein Ja in die Urne zu legen. Ihr Versprechen: Die neue elektronische Identität ist sicher, freiwillig und datensparsam – und der Staat hat das Heft in der Hand.

Die Allianz betont, aus den Fehlern der gescheiterten Vorlage von 2021 gelernt zu haben. Datenschutzbedenken führten besonders häufig zu einem Nein. Diesmal soll alles anders sein: Die neue elektronische Identität werde vom Bund selbst herausgegeben und betrieben – sie sei damit staatlich, sicher, freiwillig und datensparsam. Sprich: Sie sei so gemacht, damit möglichst wenig Daten benötigt oder weitergegeben werden.

Alter bei Bierkauf mit Handy bestätigen

Die neue E-ID basiert auf dem Prinzip der «Self-Sovereign Identity»: Die Daten bleiben auf dem eigenen Smartphone, zentrale staatliche Datenbanken gibt es keine. Nur Informationen, die zwingend nötig sind – etwa die Bestätigung, dass jemand über 18 ist – werden weitergegeben. Die Nutzung ist freiwillig, kostenlos und ergänzt die herkömmlichen Ausweise, die weiterhin gültig bleiben.

Ein Beispiel aus dem Alltag lieferte FDP-Nationalrat Marcel Dobler (SG) – nachdem er sich versehentlich im falschen Gebäude eingefunden und im Eiltempo ins Bundeshaus geeilt war. An der Self-Checkout-Kasse im Supermarkt müssten Kund*innen heute oft warten, bis das Personal das Alter prüft. Mit der E-ID könne man künftig einfach per Handy nachweisen, dass man volljährig ist.

Dass ausgerechnet SVP-Nationalrat Franz Grüter (LU) in der Medienmitteilung an erster Stelle zitiert wurde, ist kein Zufall. Denn nicht alle in seiner Partei tragen das Gesetz mit – die Junge SVP etwa unterstützt das Referendum. Grüter betonte, dass es sich bei der Ausstellung von Ausweisen um eine staatliche Kernaufgabe handle. Die neue Lösung sei deshalb eine direkte Antwort auf den Volksentscheid von 2021.

«Vorbild» für Zusammenarbeit – oder Risiko?

Auch Grüne, Mitte, SP und GLP lobten die Vorlage. Gerhard Andrey (GP/FR) nannte das Projekt ein «Vorbild für Zusammenarbeit» zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Mitte-Nationalrat Simon Stadler (UR) hob die Vorteile für die ländliche Bevölkerung hervor: Mit der E-ID liessen sich viele Behördengänge online erledigen – gerade für Menschen in abgelegenen Regionen sei das ein grosser Gewinn.

Was passiert, wenn Unternehmen mehr Daten abfragen, als tatsächlich nötig sind? Auf Nachfrage von blue News betonten die Befürworter*innen, dass solche Verstösse nicht folgenlos bleiben: Firmen, die gegen die Regeln verstossen, können vom System ausgeschlossen werden. Geldstrafen sieht das Gesetz allerdings nicht vor. Die Verantwortung liege deshalb auch bei den Nutzer*innen – sie müssten bewusst entscheiden, wem sie welche Informationen preisgeben.

Doch was, wenn es trotzdem zu Problemen kommt – oder die E-ID sogar zum digitalen Desaster wird? Auch dazu wollte blue News Klarheit. Der ehemalige GLP-Nationalrat Jörg Mäder stellte klar: Sollte das System versagen, müssten die politischen Verantwortlichen den Mut haben, es grundlegend zu überdenken. «Dann müssen wir über die Bücher», sagte er. Er selbst werde sich das Wort nicht verbieten lassen und zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen nötige Korrekturen einfordern.

Gerhard Andrey zu Sanktionsmöglichkeit bei der E-ID Der Freiburger Grünen-Nationalrat Gerhard Andrey erläuterte, dass Firmen, die zu viel Daten bei der E-ID abfragen, öffentlich markiert werden. «Das tut weh und ist eine brutale Sanktion», sagte Andrey. 19.06.2025

Nein-Lager sieht Meinungsfreiheit in Gefahr

Das Nein-Lager warnt vor einem «Digitalzwang». Kritiker*innen befürchten, dass durch die E-ID anonyme Teilhabe an Debatten und Abstimmungen erschwert werden könnte. Anonymität, so ihr Argument, sei ein wichtiger Schutz für Meinungsfreiheit, besonders für Menschen mit unbequemen oder oppositionellen Haltungen.

Der erste Versuch zur Einführung der E-ID war im März 2021 an der Urne gescheitert. Die Vorlage wollte die Ausstellung elektronischer Ausweise Privaten überlassen. Das Parlament hiess im vergangenen Dezember das neu aufgelegte E-ID-Gesetz gut und legte darin fest, dass der Bund den staatlich anerkannten elektronischen Identitätsnachweis einführen wird.

