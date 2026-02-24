Das Alpamare ist derzeit teilweise geschlossen Wikipedia

Im Alpamare in Pfäffikon SZ haben sich Teile der Decke gelöst. Die Betreiberin bestätigt erstmals Rostschäden – betont aber, es habe «zu keinem Zeitpunkt» eine Einsturzgefahr bestanden. Zehn von zwölf Rutschbahnen sollen bald wieder öffnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Alpamare kam es zu Betonabplatzungen wegen Korrosion in der Decke.

Die Betreiberin spricht von rund 100 Gramm gelöstem Material und minimaler Beeinträchtigung der Tragfähigkeit.

Zehn der zwölf Rutschbahnen sollen «in Kürze» wieder öffnen, zwei bleiben vorerst geschlossen. Mehr anzeigen

Seit mehr als zwei Wochen stehen die Rutschbahnen im Alpamare in Pfäffikon still. Offiziell sprach die Betreiberin lange von einer «technischen Störung». Nun wird klar: In der Decke des Erlebnisbads kam es zu sogenannten Betonabplatzungen.

Wie zuerst das Portal «Inside Paradeplatz» unter Berufung auf einen Insider berichtete, wurden verrostete Armierungen entdeckt. Die Betreiberin Bad Seedamm AG bestätigt inzwischen gegenüber Medien, dass sich «etwa 100 Gramm Material» aus der Betondecke gelöst hätten. Es handle sich um eine Abplatzung von Oberflächenschichten.

Als mögliche Ursachen nennt das Unternehmen Feuchtigkeit oder Korrosion am Beton beziehungsweise am Mauerwerk. Solche Vorfälle seien «schon öfter vorgekommen».

«Tragfähigkeit weniger als ein Prozent reduziert»

Laut der Betreiberin, die gegenüber dem «Tages-Anzeiger» Auskunft gegeben hat, wurden die betroffenen Stellen repariert oder mit Korrosionsschutz behandelt. Eine materialtechnologische Untersuchung habe ergeben, dass die Tragfähigkeit der Decke «weniger als ein Prozent» abgenommen habe. Die Abnützung sei minimal.

Auf die Frage, ob weitere – bisher nicht sichtbare – Rostschäden ausgeschlossen werden könnten, geht das Unternehmen nicht konkret ein. Stattdessen verweist es auf geplante Sanierungen des betroffenen Bereichs.

Gleichzeitig betont das Alpamare erneut, es habe «zu keinem Zeitpunkt» eine Einsturzgefahr bestanden. Die Sperrung der Rutschbahnen sei eine reine Vorsichtsmassnahme gewesen.

Zehn Bahnen öffnen – zwei bleiben zu

In Kürze sollen zehn der zwölf Rutschbahnen wieder für Gäste zugänglich sein. Zwei Anlagen bleiben vorerst geschlossen. Warum genau, dazu äussert sich die Betreiberin nicht im Detail. Man habe jedoch klar definierte Aufenthaltsbereiche festgelegt, um die Sicherheit der Besucher weiterhin zu gewährleisten.

Das Alpamare wurde 1977 eröffnet und seither mehrfach erweitert, aber nie einer umfassenden Totalsanierung unterzogen. Kritische Stimmen ziehen in sozialen Medien Parallelen zur Hallenbad-Tragödie von Uster 1985, bei der eine Decke einstürzte und zwölf Menschen ums Leben kamen. Damals waren durchgerostete Aufhängestäbe die Ursache.

Die heutige Betreiberin, die spanische Aspro-Ocio-Gruppe, weist Vorwürfe zurück, sie investiere zu wenig in den Unterhalt. Jährlich würden rund 450’000 Franken in laufende Renovationen fliessen. Seit 2024 seien unter anderem Wasserfilter ersetzt, das Restaurant Alpagrill saniert sowie Aussenbecken erneuert worden.

Die nun festgestellten Schäden würden als Anlass genommen, weitere Renovationen zu planen.