In den vergangenen Wochen fanden wiederholt Kontrollen und Besprechungen statt. Beteiligt waren neben der Gemeinde Freienbach das kantonale Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz, das kantonale Arbeitsinspektorat sowie externe Ingenieure.
Die Fachleute erstellten drei Gutachten. Zusätzlich wurden Fluchtwege überprüft und materialtechnologische Analysen vorgenommen. Gemäss Mitteilung beträgt der festgestellte Querschnittsverlust an der Bewehrung weniger als ein Prozent. Auf dieser Grundlage wird die Tragsicherheit der Decke als nicht beeinträchtigt eingestuft.
Für den Zugang zu den nördlichen Rutschen seien bauliche Anpassungen vorgenommen worden.
Schäden klar begrenzt
Auch die Gemeinde Freienbach bestätigt, dass sich die Abnützungserscheinungen auf einen abgegrenzten Bereich beschränken. Die Betreiberin habe Massnahmen umgesetzt und Aufenthaltszonen für Gäste eindeutig definiert.
Die Rutschbahnen selbst seien von den Beanstandungen nicht betroffen gewesen und zuletzt im November 2025 einer Qualitätsprüfung unterzogen worden.
Zwei der zwölf Rutschen bleiben vorerst weiterhin ausser Betrieb. Wann sie wieder geöffnet werden, ist derzeit nicht bekannt.