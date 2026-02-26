  1. Privatkunden
Nach Schäden an der Decke Alpamare öffnet fast alle Rutschbahnen wieder

Sven Ziegler

26.2.2026

Das Alpamare in Pfäffikon SZ. 
Das Alpamare in Pfäffikon SZ. 
KEYSTONE

Nach fast einem Monat Stillstand nimmt das Alpamare in Pfäffikon SZ zehn seiner zwölf Rutschbahnen wieder in Betrieb. Eine technische Analyse sieht keine Gefährdung der Tragkonstruktion.

Sven Ziegler

26.02.2026, 07:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit dem 30. Januar waren sämtliche Rutschbahnen im Alpamare Pfäffikon SZ gesperrt.
  • Auslöser waren Abklärungen wegen Abnützungserscheinungen an einer Deckenkonstruktion.
  • Ab heute sind zehn von zwölf Rutschen wieder zugänglich.
Mehr anzeigen

Im Alpamare in Pfäffikon SZ läuft der Rutschenbetrieb teilweise wieder an. Ab Donnerstag um 10 Uhr können zehn der zwölf Anlagen erneut genutzt werden. Seit dem 30. Januar waren sämtliche Rutschbahnen auf Anordnung der Gemeinde Freienbach geschlossen.

Hintergrund waren Untersuchungen an einer Deckenkonstruktion innerhalb der Anlage. Nach Angaben der Betreiberin betrafen die Beanstandungen eine Fläche von weniger als 30 Quadratmetern. Die Sperrung sei vorsorglich erfolgt.

Drei Gutachten und mehrere Begehungen

In den vergangenen Wochen fanden wiederholt Kontrollen und Besprechungen statt. Beteiligt waren neben der Gemeinde Freienbach das kantonale Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz, das kantonale Arbeitsinspektorat sowie externe Ingenieure.

Rostschäden entdeckt. Decken-Teile lösten sich – Alpamare räumt Probleme ein

Rostschäden entdecktDecken-Teile lösten sich – Alpamare räumt Probleme ein

Die Fachleute erstellten drei Gutachten. Zusätzlich wurden Fluchtwege überprüft und materialtechnologische Analysen vorgenommen. Gemäss Mitteilung beträgt der festgestellte Querschnittsverlust an der Bewehrung weniger als ein Prozent. Auf dieser Grundlage wird die Tragsicherheit der Decke als nicht beeinträchtigt eingestuft.

Für den Zugang zu den nördlichen Rutschen seien bauliche Anpassungen vorgenommen worden.

Schäden klar begrenzt

Auch die Gemeinde Freienbach bestätigt, dass sich die Abnützungserscheinungen auf einen abgegrenzten Bereich beschränken. Die Betreiberin habe Massnahmen umgesetzt und Aufenthaltszonen für Gäste eindeutig definiert.

Die Rutschbahnen selbst seien von den Beanstandungen nicht betroffen gewesen und zuletzt im November 2025 einer Qualitätsprüfung unterzogen worden.

Zwei der zwölf Rutschen bleiben vorerst weiterhin ausser Betrieb. Wann sie wieder geöffnet werden, ist derzeit nicht bekannt.

