Alpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen

Samuel Walder

18.9.2025

Jetzt kostet es noch mehr ins Klöntal zu kommen.
Jetzt kostet es noch mehr ins Klöntal zu kommen.
KEYSTONE

Massentourismus bringt Schweizer Alpenregionen an ihre Grenzen. Im Alpstein und am Klöntalersee werden drastische Gebührenmodelle diskutiert – bis hin zu einem Eintrittspreis von 40 Franken.

Samuel Walder

18.09.2025, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Appenzell Innerrhoden soll Parkieren im Alpstein künftig 30 Franken kosten, um Massentourismus und Umweltbelastung einzudämmen.
  • Am Klöntalersee im Glarnerland wird trotz höherer Parkgebühren und geplanter autofreier Sonntage weiterhin über Besucherandrang und Verkehrschaos gestritten.
  • Ex-Moderator Roger Rhyner schlägt einen Eintrittspreis von bis zu 40 Franken pro Auto vor, um Abfallentsorgung, Unterhalt und lokale Wertschöpfung zu finanzieren – ein Plan mit rechtlichen Hürden, aber politischem Diskussionspotenzial.
Mehr anzeigen

Was ist los in den Schweizer Alpen? Der gemütliche Sonntagsausflug in die Natur könnte bald zum Luxus werden. Im Alpstein soll das Parkieren künftig 30 Franken kosten. Der Kanton Appenzell Innerrhoden will damit die negativen Folgen des Massentourismus für Bevölkerung und Umwelt dämpfen – und mit den rekordhohen Gebühren den Besucheransturm bremsen. Das berichtet der «Blick».

Auch im Glarnerland zeigt sich ein ähnliches Bild. An schönen Tagen ist es rund um den Klöntalersee schon am Vormittag überfüllt: Die Parkplätze sind besetzt, die Strasse wird gesperrt. Wer hoch will, muss den Bus nehmen – oder alternativ das Velo oder die Wanderschuhe. Der tiefblaue Bergsee mit seinem klaren Wasser zieht an Spitzentagen besonders viele Ausflüglerinnen und Ausflügler aus Zürich an.

Gebühren und Zutrittsregeln. Erste Schweizer Bergregionen greifen bei Massentourismus durch

Gebühren und ZutrittsregelnErste Schweizer Bergregionen greifen bei Massentourismus durch

«Alle Probleme mit einem Eintritt lösen»

Das sorgt für Konflikte. Der Besucherandrang stösst bei Einheimischen längst nicht nur auf Begeisterung. Immer wieder wird das Verkehrschaos am Klöntalersee politisch diskutiert. Die Gemeinde Glarus verdoppelte Anfang Jahr die Parkgebühren im Tal, um den Folgen des Overtourism entgegenzutreten. Zudem beschloss die Glarner Landsgemeinde, ab 2026 drei autofreie Sonntage einzuführen.

Doch Ruhe ist im Klöntal weiterhin keine in Sicht. Nun gibt es einen neuen Vorschlag, der für Gesprächsstoff sorgt: 40 Franken Eintritt sollen fällig werden, berichteten die «Glarner Nachrichten». Die Forderung stammt von Roger Rhyner, Ex-Radiomoderator und heutiges Gesicht von Visit Glarnerland. Zwar betont er, er handle als Privatperson, doch als Bootsbesitzer und bekanntes Gesicht im Tal hat sein Wort Gewicht. «Wir könnten alle Probleme mit einem Eintrittspreis lösen», sagt er.

«Es ist nur eine Frage der Zeit». So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

«Es ist nur eine Frage der Zeit»So wappnet sich die Schweiz gegen Overtourism

Seine Idee: Ein «Besucherbeitrag», der sich nach Saison, Wochentag oder Wetter richtet. Autofahrer müssten an einer Schranke bezahlen. Preise bis 40 Franken seien möglich. «In Zürich zahlt man fürs Parkieren eines Autos den ganzen Tag mehr als 40 Franken, und niemand regt sich auf», ärgert er sich. Und fügt hinzu: «Im Sommer gehe ich an einem schönen Wochenende nicht mehr hin.» Ein Teil des Eintritts soll als Gutschein an Beizen und Restaurants zurückfliessen, um die regionale Wertschöpfung zu stärken.

Plan mit rechtlichen Hürden

Damit will Rhyner mehrere Probleme auf einmal angehen: Abfallentsorgung und Unterhalt finanzieren, die Besucherströme steuern – und sicherstellen, dass Gäste auch im Tal konsumieren, anstatt nur Picknick-Abfälle zu hinterlassen. «Wir müssen anfangen, mit unseren Naturjuwelen Geld zu verdienen», sagt er den «Glarner Nachrichten».

Juristisch ist das Vorhaben allerdings heikel. Die Bundesverfassung garantiert freien Zugang zu öffentlichen Strassen. Deshalb hat Rhyner seinen Vorschlag bewusst offen formuliert. Sollte die Landsgemeinde zustimmen, müsste die Politik definieren, wo und wie eine Gebühr zulässig wäre. Rhyner beschäftigt die Idee seit einem Jahr, er habe sie mit vielen Menschen diskutiert – und «noch niemanden gefunden, der sie für Blödsinn hält». Gut möglich also, dass der Vorstoss auch an der Glarner Landsgemeinde, die bekannt für unerwartete Entscheide ist, Anklang findet.

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch gesperrt
Alpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen
Briten kaufen 12 Atomreaktoren in den USA +++ Abkommen über 340 Milliarden Dollar
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Bis 30 Grad am Wochenende – ab Sonntag kommt der Absturz

Sommerfinale in der Schweiz. Bis 30 Grad am Wochenende – ab Sonntag kommt der Absturz

Sommerfinale in der SchweizBis 30 Grad am Wochenende – ab Sonntag kommt der Absturz

Polizei warnt vor «massivem Stau». Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch gesperrt

Polizei warnt vor «massivem Stau»Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch gesperrt

Bundesgericht muss entscheiden. Aargauer Lehrer soll Schüler in die Hose gefasst haben

Bundesgericht muss entscheidenAargauer Lehrer soll Schüler in die Hose gefasst haben

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Der Berner Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert einen «Feiertag der Demokratie» und erklärt 2023 in einer Rede seinen Vorstoss.

12.09.2025

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Bundesrat Beat Jans zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

