Kletterfirma bietet Übernachtungserlebnis im Alpstein an – trotz Verbot

Trotz des Verbots von Wildcamping im Alpstein bietet eine Kletterfirma ein einzigartiges Übernachtungserlebnis an der Aescher-Felswand an. Doch was sagen die Behörden dazu?

Wildcampen im Alpstein ist verboten.

Eine Kletterfirma bietet trotzdem Übernachtungen in der Aescher-Felswand an.

Die Eigentümer dulden das stillschweigend.

Wildcampen ist im Alpstein AI eigentlich verboten. Trotzdem zieht es viele Abenteurer in die Region. Eine Kletterfirma hat nun ein besonderes Angebot geschaffen: Übernachtungen in der Aescher-Felswand. Ohne offizielle Genehmigung, aber mit stillschweigender Duldung der Eigentümer.

Die Kletterfirma wirbt mit einem Abenteuer, das sich von den üblichen Campingplätzen abhebt. Für 1180 Franken können Teilnehmer*innen klettern, sich abseilen und zu zweit bis zu 200 Meter über dem festen Boden schlafen, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Das Restaurant Aescher sorgt für die Verpflegung. Zmorge und Znacht wird angeboten. Bei Bedarf werden die Menüs per Seil hochgezogen.

Der Innerrhoder Landeshauptmann Stefan Müller ist über das Angebot am Fels informiert. Doch neben seinem Regierungsamt ist er auch Präsident der Wildkirchli-Stiftung – und ihr gehört die Felswand. Müller sei als Stiftungspräsident über das Zelt-Abenteuer informiert worden. Man wollte dem Vorhaben nicht im Weg stehen: «Wir haben das stillschweigend zur Kenntnis genommen», sagt er gegenüber der Zeitung weiter.

Keine klaren gesetzlichen Regelungen

Obwohl das Wildcampen verboten ist, gibt es keine klaren gesetzlichen Regelungen, die das kommerzielle Übernachten an der Felswand untersagen. Anders als an anderen Orten in der Schweiz, wo für solche Angebote langwierige Bewilligungsverfahren nötig sind, reicht in Innerrhoden eine einfache Information an die Eigentümerin. Es wird keine offizielle Erlaubnis verlangt.

Laut Müller müssen die Veranstalter*innen selbst für die Sicherheit sorgen und haften für mögliche Unfälle oder Schäden. Solange das gewährleistet ist, verbietet die Grundeigentümerin das Angebot nicht, denn Klettern ist erlaubt und es handelt sich nicht um eine bauliche Anlage.

In den letzten Jahren wurde das Wildcampieren im Alpstein immer mehr kritisiert. Oft wurde Müll, Toilettenpapier und illegale Feuerstellen zurückgelassen. Der Kanton sprach sogar von campingplatzähnlichen Zuständen. Auch für Wildtiere und unerfahrene Abenteurer*innen ist das Zelten problematisch.

«Solche Angebote sind gar nicht in unserem Sinne»

Das Übernachten an der Felswand unterscheidet sich vom normalen Zelten im Alpstein nicht nur durch die Höhe und den Preis. An der Aescher-Wand bleibt kein Müll oder Feuerstelle zurück. Fabio Lupo, Chef der Firma Kletterwelt, sagt, sie achten darauf, die Natur so wenig wie möglich zu stören.

Trotzdem meint er zur «Thurgauer Zeitung»: «Der Mensch kann nichts tun, ohne Lebensraum zu beeinträchtigen.» Das Innerrhoder Tourismusbüro sieht darin keine Vorteile für den lokalen Tourismus. «Das passt nicht zu uns», sagt Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. «Solche Angebote sind gar nicht in unserem Sinne.»

Abenteuer wie das Übernachten in einem «Portaledge» kann man anderswo in der Schweiz machen, aber nicht im Alpstein, findet Buob. Es gäbe bereits viele gute Unterkünfte und Berggasthäuser für Übernachtungen. Die Übernachtungen finden laut Lupo im Schnitt achtmal pro Saison statt.

Regeln müssen geschaffen werden

Landeshauptmann Müller erklärt, dass es ihm wichtig ist, klare Regeln für solche Angebote zu schaffen, weil immer mehr Menschen in den Alpstein kommen und dort übernachten oder andere Freizeitaktivitäten machen. Früher brauchte es dafür keine Gesetze, aber jetzt steigt der Druck, Vorschriften einzuführen.

Bis dahin kann Lupo sein Abenteuer weiterhin anbieten. Er sagt, sie machen damit weiter, solange es gewünscht und erlaubt ist. Sollte das Angebot eingestellt werden müssen, verlieren sie keinen grossen Umsatz, sondern einfach ein besonderes Erlebnis.