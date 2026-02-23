  1. Privatkunden
«Grösste Vorsicht und Zurückhaltung» Polizei warnt vor akuter Lawinengefahr im Alpstein

Sven Ziegler

23.2.2026

Im Alpstein herrscht akute Lawinengefahr. 
Im Alpstein herrscht akute Lawinengefahr. 
KEYSTONE

Während im Tal grüne Wiesen zu sehen sind, bleibt die Lage im Alpstein angespannt. Nach mehreren spontanen Lawinenabgängen am Wochenende ruft die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden zu grosser Vorsicht auf.

Sven Ziegler

23.02.2026, 09:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Alpstein gilt aktuell die Lawinengefahrenstufe 3 «erheblich».
  • Am Wochenende wurden mehrere spontane Lawinenabgänge gemeldet, teils bis ins Tal.
  • Die Kantonspolizei ruft die Bevölkerung zu grosser Vorsicht und Zurückhaltung auf.
Mehr anzeigen

Im Alpstein herrscht derzeit Lawinengefahrenstufe 3 «erheblich». Das geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vom Montag hervor.

Demnach gingen am vergangenen Wochenende mehrere Meldungen über spontane Lawinenniedergänge ein. Während in den Talregionen Strassen und Wiesen bereits schneefrei sind, liegt in höheren Lagen weiterhin viel Schnee. Laut Polizei kommt es dort täglich zu spontanen Abgängen.

Besonders heikel ist die Situation, weil einzelne Lawinen bis ins Tal vordringen. Teilweise wurden dabei auch Sommerwanderwege verschüttet. Die optisch frühlingshafte Lage im Tal dürfe deshalb nicht über die Gefahren in den Bergen hinwegtäuschen.

Die Polizei ruft die Bevölkerung «zu grösster Vorsicht und Zurückhaltung» auf. Wer sich im Gebiet des Alpsteins aufhält oder Touren plant, soll die aktuelle Lawinensituation berücksichtigen und Risiken realistisch einschätzen.

