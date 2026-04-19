Von einem «Alp-Alarm» schrieb die «Bauernzeitung» Mitte März in einer Meldung über die Personalsituation auf den Alpweiden.
Auf den ersten Blick sieht es nicht alarmierend aus: Auf dem Stellenportal von Zalp waren im März gegen 100 Stellen ausgeschrieben, während sich die Stellengesuche in etwa die Waage hielten.
Von einem Notstand möchte der Zalp-Mitarbeiter und Rinderhirt Giorgio Hösli auf Anfrage von Keystone-SDA denn auch nicht sprechen. Aber: «Wir haben seit vielen Jahren einen Mangel vor allem an erfahrenem und gut ausgebildetem Personal.»
«Durchbeissen» gehört dazu
Um alle Stellen in der Sömmerungszeit ab Mai besetzen zu können, müssten ein Drittel mehr Stellengesuche als Angebote vorhanden sein. Viele Stellensuchende seien nämlich nur teilweise verfügbar, hätten falsche Vorstellungen und würden die Arbeit abbrechen oder hätten das falsche Stellenprofil, so Hösli.
Dem Zeitgeist gemäss sei das «Durchbeissen» nicht die vorrangige Kompetenz von vielen Leiten, «die mal auf die Alp wollen». Umso wichtiger seien Fachleute. Dem steht laut Hösli die hohe Fluktuation im Weg.
Es sei eine Erfahrungswissenschaft, man müsse die Tiere kennen, Krankheiten rasch erkennen, Weidepflege erledigen und «wirklich guten Käse» machen können. Das lerne man nicht aus Büchern und in Kursen. Da sei es bedauerlich, dass ein zu kleiner Teil länger als drei Jahre dranbleibe.
Viele Mitarbeitende aus dem Ausland
Die Alpwirtschaft ist zunehmend auf Mitarbeitende aus dem Ausland angewiesen. «Man schätzt, dass etwa ein Drittel des Personals aus dem Ausland kommt», so Hösli, vornehmlich aus Italien und Deutschland.
Leute aus dem Südtirol seien sehr geschätzt, weil viele über Erfahrungen verfügten und sie oft mehrere Jahre bleiben würden. Aus Deutschland und Österreich kämen viele Studentinnen und Studenten von landwirtschaftlichen Hochschulen, die zumindest über ein gewisses Fachwissen verfügten.
Um die Situation zu verbessern, ist es laut Hösli wichtig, den Arbeitsort Alp attraktiv zu gestalten. Unter anderem müssten Arbeitsmöglichkeiten ausserhalb der Sömmerungszeit geschaffen werden.
«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma
Der Aargauer Künstler Jonas Deubelbeiss hat das Unglück von Crans-Montana in einer eindrücklichen Live-Performance künstlerisch verarbeitet, bei der er ein Gemälde schuf. Der Erlös daraus soll den Opfern zugutekommen.
13.04.2026
Edelweiss-Maschine wird nach Startabbruch von Feuerwehr begleitet
Wegen eines Vogels kommt es am Flughafen Zürich am Sonntag zu einer kurzfristigen Pistensperrung. Ein Edelweiss-Airbus bleibt nach einem Startabbruch am Boden, Passagiere mussten über Nacht warten.
30.03.2026
Schnee auf der Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG
Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. In der Ostschweiz fällt Schnee bis ins Flachland, wie eine Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG zeigt.
26.03.2026
«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma
Edelweiss-Maschine wird nach Startabbruch von Feuerwehr begleitet
Schnee auf der Autofahrt von Hauptwil TG nach Gossau SG