«Krrrtschhh ... piiiep ... krrrkrrr ...». Dieses Geräusch öffnet 1996 das Tor zum Internet. Als der Vorläufer von blue News vor 30 Jahren online geht, steckt die digitale Revolution noch in den Kinderschuhen. Eine Reise zurück in eine Welt, die heute erstaunlich fremd wirkt.

Roger Federer am World Youth Cup in Zürich. Mit 15 Jahren gilt er als grosses Talent. Dass daraus einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte wird, ahnt 1996 noch niemand.

30 Jahre blue News Als Google noch nicht existierte und Roger Federer ein Teenager war

Darum geht’s Weisst du noch, wie ein Modem klang? Als das Internet noch kreischte, Handys Antennen hatten und man für einen Film in die Videothek ging. Willkommen in einer Welt, die erst 30 Jahre zurückliegt – und trotzdem erstaunlich fremd wirkt.

Roger Federer ist Teenager, Apple ein Sorgenkind. Michael Schumacher startet bei Ferrari, Prinzessin Diana lebt noch und niemand ahnt, welche Geschichten die nächsten Jahrzehnte schreiben werden.

Von Adolf Ogi bis zu den Spice Girls. Politik, Popkultur, Sport und Skandale: 1996 ist ein Jahr voller Figuren, Trends und Schlagzeilen, die viele bis heute nicht vergessen haben. Zusammenfassung erstellt mit

Montag, 16. September 1996.

Die meisten Schweizerinnen und Schweizer besitzen noch kein Handy. Google existiert nicht. Wer etwas wissen will, fragt andere Menschen oder recherchiert in der Bibliothek. Ferien werden im Reisebüro gebucht.

1996 fühlt sich heute an wie eine andere Welt. Das Internet gibt es zwar schon. Doch für die meisten bleibt es teuer, kompliziert und weit weg vom Alltag.

Doch an diesem Montag ändert sich das: Mit «The Blue Window» erhalten Hundertausende in der Schweiz einen einfachen Zugang zum World Wide Web – und damit zu einer Welt, die damals noch weitgehend unbekannt ist.

Damals ganz normal – heute kaum zu glauben

Erinnerst du dich noch an das Kreischen des Modems? An deine ersten Schritte im Internet?

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Oder gehörst du zu jener Generation, die ihre Eltern heute fragt: «Papa, hattet ihr schon Telefon?»

Für viele Schweizerinnen und Schweizer beginnt am 16. September 1996 ein neues Zeitalter – mit der ersten eigenen E-Mail-Adresse ihres Lebens.

Aus «The Blue Window» werden später Bluewin und schliesslich blue News.

30 Jahre später feiert blue News Geburtstag. Doch wie sah die Welt eigentlich aus, als alles begann?

Willkommen im Jahr 1996.

blue News geht online – Google gibt es nicht

Als «The Blue Window», der Vorläufer von blue News, an den Start geht, steckt das Internet noch in den Kinderschuhen. Google, Facebook und YouTube existieren nicht. Wer etwas sucht, klickt sich durch Yahoo-Verzeichnisse oder tippt Webadressen von Hand ein. Wer eine Webseite finden will, braucht die Adresse – oder viel Geduld.

Bluewin-Startseite aus den 90er Jahren. blue News

Wer ein Natel hat, zeigt es auch

1996 trägt längst nicht jeder ein Mobiltelefon mit sich herum. Die Geräte sind teuer und klobig. Wer unterwegs telefonieren kann, gilt als hip und hat Stutz. Viele andere haben für Notfälle noch Münzgeld für die Telefonkabine dabei.

Über 2200 Franken teuer, fast 400 Gramm schwer und mit E-Mail, Fax sowie Internetzugang ausgestattet. Der Nokia 9000 Communicator wirkt wie ein Smartphone, das versehentlich zehn Jahre zu früh auf den Markt gekommen ist. KEYSTONE

Mit 18 ist man plötzlich erwachsen

Seit dem 1. Januar 1996 gilt: Zwei Geburtstage weniger warten. Schweizerinnen und Schweizer werden neu bereits mit 18 volljährig. Abstimmen, wählen, Verträge unterschreiben? Geht plötzlich alles zwei Jahre früher.

Adolf Ogi ist der Rockstar im Bundesrat

SVP-Präsident Ueli Maurer, Vordenker Christoph Blocher und Bundesrat Adolf Ogi 1996 bei einer Parteiveranstaltung. Selten waren auf einem Foto so viele spätere Schlagzeilen versammelt – und so viele Locken auf Maurers Kopf. KEYSTONE

Wenn Ogi spricht, hört die Schweiz zu. Volksnähe, Humor und markige Sprüche machen ihn zum wohl populärsten Politiker des Landes. Sein legendäres «Freude herrscht!» ruft er 1992 bei einer Liveschaltung zum ersten Schweizer Astronauten Claude Nicollier ins All. Vier Jahre später kennt den Satz das ganze Land – und Ogi ist längst Kult.

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Roger, wer? – Roger Federer ist noch Teenie

Der Baselbieter ist 15 Jahre alt und reist als Junior von Turnier zu Turnier. Dass daraus der grösste Schweizer Sportler der Neuzeit wird, ahnt niemand. Ski-Dominator Marco Odermatt kommt übrigens erst 1997 zur Welt.

Roger Federer in Aktion am World Youth Cup in Zuerich, aufgenommen am 12. September 1996. KEYSTONE

Der Mann, über den bald alle reden

Christoph Blocher sorgt schon 1996 für Schlagzeilen. Die SVP steht vor ihrem grossen Aufstieg, sein Einzug in den Bundesrat noch bevor. Fast 30 Jahre später ist Blocher zwar aus dem Amt – aus den Debatten aber nicht.

Christoph Blocher mit den SVP-Tenören beim Parteitag 1996 in Holziken. Kaum ein Bild zeigt besser, wie anders die Schweizer Politik damals manchmal wirkte. KEYSTONE

Ein 21-Jähriger erobert das Bundeshaus

Damals Jungpolitiker mit Strubelfrisur, später SVP-Präsident: Heute hat er die nationale Politbühne verlassen und kümmert sich wieder hauptsächlich um seinen Bauernhof im Toggenburg. KEYSTONE

Erkennst du ihn? Ein frisch gewählter 21-jähriger Nationalrat aus dem Toggenburg erkundet 1996 sein neues Reich im Bundeshaus. Wer hätte damals vermutet, dass er Jahre später an der Spitze der SVP stehen wird. Wer noch rätselt: Es ist Toni Brunner.

Die Schweiz hat erst 7 Millionen Einwohner

Heute sind es mehr als neun Millionen. In nur einer Generation ist die Schweiz um mehr als zwei Kantone Zürich gewachsen. Über Wachstum und Zuwanderung wird zwar schon 1996 diskutiert. Eine Schweiz mit zehn Millionen Einwohnern? Für viele wirkt diese Vorstellung damals geradezu absurd.

Die Swissair gilt als unantastbar

Ein Flugzeug der Swissair vor dem Tower des Flughafens Genf-Cointrin (Archivbild 1996). KEYSTONE

Wer 1996 Swissair fliegt, fliegt mit einer der angesehensten Airlines der Welt. Die Fluggesellschaft gilt als Schweizer Vorzeigeunternehmen: zuverlässig, profitabel und unkaputtbar. Kaum jemand ahnt, dass die Swissair nur fünf Jahre später am Boden bleibt. Am 2. Oktober 2001 gehen wegen Geldmangels die Lichter aus – der sogenannte «Grounding»-Tag wird zu einem der grössten Wirtschafts-Schocks der Schweizer Geschichte.

Auch 1996 fehlt schon der Schnee

Ein Bild aus Savognin zeigt braune Hänge und Kunstschnee. Die Klimadiskussion steckt noch in den Kinderschuhen – die Schneekanonen laufen trotzdem schon.

Das Skigebiet von Savognin im bündnerischen Oberhalbstein im Januar 1996. (KEYSTONE/Arno Balzarini) KEYSTONE

Peter «Cool Man» Steiner ist plötzlich Popstar

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Ein Bündner Alpöhi wird dank einer Milka-Werbung europaweit bekannt. «It's cool, man!» wird zum Ohrwurm einer Generation. Heute wäre das ungefähr so, als würde ein Grossvater aus den Bergen mit einem TikTok-Hit die Charts stürmen.

Harry Hasler singt den «Saletti-Song»

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Der Walliseller Musiker landet einen Hit, den viele Schweizer bis heute mitsummen können. Ein kleines Stück Schweiz-Nostalgie.

«Take That» lösen sich auf – und Teenagerherzen brechen

Als «Take That» das Ende der Band bekannt gibt, herrscht bei vielen Fans Ausnahmezustand. Robbie Williams ist bereits ausgestiegen. Dass ausgerechnet er später der grösste Star von allen werden wird, ahnt 1996 kaum jemand.

Robbie Williams hat gut lachen: Als dieses Foto 1996 entsteht, hat er Take That bereits verlassen. Seine grössten Erfolge hat er da noch vor sich. imago stock&people

Fünf Britinnen erklären der Welt «Girl Power»

Die Spice Girls sind 1996 überall. «Wannabe» läuft im Radio rauf und runter. Und wer damals keinen Lieblings-Spice-Girl hat, gehört schon fast zur Minderheit.

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Macarena tanzt sich in jedes Dorffest

Hochzeit, Schulreise oder Dorffest: 1996 kommt niemand an der Macarena vorbei. Und seien wir ehrlich: Die Bewegungen sitzen bei vielen bis heute.

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Melanie Winiger wird Miss Schweiz

Mit 17 Jahren gewinnt sie die Krone und startet eine Karriere, die bis heute anhält. Die Miss-Schweiz-Wahl ist damals ein nationales TV-Ereignis. Heute wirken Schönheitswettbewerbe auf viele eher wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.

Miss Schweiz Melanie Winiger und «Cool Man» Peter Steiner 1997 bei einer Bahneinweihung in Frutigen. Mehr Neunzigerjahre passen kaum in ein einziges Foto. KEYSTONE

Im Kinderzoo schwimmen noch Delfine

Auf diesem 1997 aufgenommenen Foto posiert Kinderzoo-Direktor Ueli Eggenberger vor dem Delfinarium in Rapperswil. Auf die Delfine folgen später noch Seelöwen – heute ist das einstige Showbecken eine Eventhalle namens «Zauberhut». KEYSTONE/Peter Lauth

Blatten steht unversehrt im Lötschental

Blatten im Lötschental im März 1996: Das Walliser Bergdorf liegt friedlich und unversehrt inmitten der Berge. Fast drei Jahrzehnte später wird dieser Blick auf den Ort zu einem Zeitdokument. Keystone

Heute ist Blatten ausgelöscht.

Ein Jahr nach dem Bergsturz ragen nur noch einzelne Häuser aus dem neu entstandenen See. Der Kollaps des Birchgletschers begräbt 2025 rund 90 Prozent von Blatten unter Millionen Tonnen Fels, Eis und Geröll. KEYSTONE

Europa hat Angst vor dem Sonntagsbraten

Der «Rinderwahnsinn» geht um. BSE sorgt 1996 für Schlagzeilen, Verunsicherung und einen beispiellosen Vertrauensverlust beim Rindfleisch. Millionen Menschen fragen sich plötzlich, ob Fleisch überhaupt noch auf den Teller gehört.

Markus Leuenberger vom Schweizer Tollwut-Zentrum in Bern untersucht 1996 das Gehirn einer Kuh mit BSE-Verdacht. AP

Donghua Li und Pascal Richard holen Olympia-Gold

In Atlanta schreibt die Schweiz Sportgeschichte. Donghua Li gewinnt Gold am Pauschenpferd, Pascal Richard triumphiert im Radrennen. Für Schlagzeilen sorgt ausgerechnet Lis Ehefrau: Als sein grösster Rivale patzt, applaudiert sie auf der Tribüne – und löst damit eine kleine Olympia-Affäre aus.

Donghua Li, Esperanza und die Goldmedaille schweben über Atlanta und dem Georgia Dome (im Hintergrund, links). KEYSTONE

Überschattet werden die Spiele zudem vom Bombenanschlag im Centennial Olympic Park.

EHC Kloten ist das Mass aller Dinge

Vier Meistertitel in Serie, ein Schweizer Rekord und Hockey-Euphorie in der Flughafenstadt: 1996 ist Kloten das Mass aller Dinge. Heute erinnert vieles an einen schlafenden Riesen. Nach dem Abstieg 2018 spielt der Traditionsklub seit 2022 wieder in der National League – an die Glanzzeit der Neunziger reicht er aber nicht mehr heran.

Deutschland gewinnt die EM – durch das erste Golden Goal

Oliver Bierhoff schiesst Fussballgeschichte. Das Golden Goal verschwindet später wieder – der Moment bleibt.

Dieser Schuss entscheidet alles: Oliver Bierhoff trifft im Wembley-Stadion zum Golden Goal gegen Tschechien und schiesst Deutschland zum EM-Titel 1996. IMAGO/APL

Es gibt Sportstars – und Michael Jordan

Die Chicago Bulls gewinnen Titel um Titel. Jordan ist nicht einfach berühmt. Er ist Mitte der 90er praktisch eine eigene Weltmarke.

Michael Jordan 1996 im Film «Space Jam». Der Basketball-Superstar ist längst mehr als ein Sportler – er ist das Gesicht einer ganzen Generation. imago images/Ronald Grant

Michael Schumacher wagt den Ferrari-Wechsel

Noch ist Ferrari nicht dominant. Doch eine der grössten Erfolgsgeschichten der Formel-1-Geschichte nimmt ihren Anfang.

Michael Schumacher präsentiert 1996 in Maranello den neuen Ferrari F310. Damals ahnt noch niemand, dass Fahrer und Rennstall wenige Jahre später die Formel 1 dominieren werden. KEYSTONE

Aliens sprengen das Weisse Haus

«Independence Day» wird zum Kinoereignis des Jahres – und zum endgültigen Durchbruch für Will Smith, alias «Prince of Bel-Air».

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Tom Cruise hängt von der Decke

«Mission: Impossible» startet – und läuft 30 Jahre später immer noch.

Tom Cruise als Ethan Hunt in «Mission: Impossible» (1996). Die Szene mit dem an Drähten schwebenden Agenten wird zu einem der bekanntesten Filmbilder der 1990er-Jahre. imago stock&people

Trainspotting — ein anderes Kino

Danny Boyles radikaler Drogenfilm mit Ewan McGregor schockiert und begeistert gleichzeitig. «Choose life. Choose a job. Choose a career…» — einer der ikonischsten Filmmonologe aller Zeiten.

Oben schwebt Tom Cruise noch unter der Decke, jetzt liegt Ewan McGregor auf Bahngleisen. Mit «Trainspotting» liefert Danny Boyle 1996 einen Kultfilm voller ikonischer Bilder und unvergesslicher Dialoge. imago/Cinema Publishers Collection

«Friends» macht Aniston zum Superstar

Sechs Freunde, ein Sofa im Café und jede Menge Liebeschaos: Mehr braucht es Mitte der 1990er-Jahre nicht für einen Welterfolg. «Friends» wird zur Kultserie einer ganzen Generation. Und wer wissen will, ob Ross und Rachel, gespielt von Jennifer Aniston, endlich zusammenkommen, muss eine Woche auf die nächste Folge warten.

Jennifer Aniston und David Schwimmer als Rachel und Ross in «Friends». Ihre On-off-Liebesgeschichte fesselt in den 1990er-Jahren Millionen Zuschauer vor den Fernseher. imago images/Everett Collection

Nintendo 64 verändert nicht nur Kinderzimmer

Plötzlich wird Mario dreidimensional. Nicht nur für Kinder fühlt sich Gaming erstmals wie eine echte Welt an.

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Das Tamagotchi verlangt Aufmerksamkeit

Wer sein digitales Haustier vergisst, hat ein Problem. Millionen Kinder lernen erstmals, dass auch Pixel Hunger haben können.

Im November 1996 kommt das Tamagotchi in Japan auf den Markt. Als das Schweizer Fernsehen im Mai 1997 erstmals über den Hype berichtet, sind Millionen Kinder bereits dem digitalen Haustier verfallen. KEYSTONE

Musik kommt aus dem CD-Regal

Spotify, Apple Music und Podcasts existieren nur in den wildesten Zukunftsfantasien. Wer Musik hören will, besitzt sie physisch: auf CD, Kassette oder – für Technikfans – auf der MiniDisc. Die von Sony 1992 lancierte Speicherplatte gilt als Zukunft der Musik, bevor das Internet alles verändert.

Schweizer Rock blüht

Die Schweizer Musikszene der Neunziger ist lebendig wie selten: Züri West, Patent Ochsner, Gotthard, Stephan Eicher — nationale Acts füllen Hallen und Charts. «Schneller als die Sonne» von Stephan Eicher bleibt ein Dauerbrenner.

Kuno Lauener, Saenger der Berner Rockband «Zueri West» performt während ihres Auftrittes am Openair St. Gallen, aufgenommen am 26. Juni 1996. KEYSTONE

VHS-Kassetten regieren das Wohnzimmer

Wer einen Film sehen will, geht in die Videothek um die Ecke. Dort entscheidet sich das Schicksal des Abends: Ist der Blockbuster noch da – oder nur noch die romantische Komödie, die niemand sehen wollte? Und wehe, man vergisst später das Zurückspulen. Heute reichen ein paar Klicks bei Netflix, Disney+ oder Amazon Prime – und Tausende Filme landen sofort im Wohnzimmer.

Apple steht am Abgrund

Apple verliert rund 1,6 Milliarden Dollar und ist ein Konzern ohne Plan. Während preiswerte Windows-PCs die Welt erobern, verzettelt sich Apple mit zahllosen Computermodellen und dem PDA «Newton». Der ist zwar seiner Zeit voraus, aber er floppt. Viele Experten gehen davon aus, dass der Konzern die Jahrtausendwende kaum überstehen wird.

Der Newton soll Termine verwalten, Notizen erkennen und Informationen speichern. Was heute jedes Smartphone kann, gilt 1996 noch als technologische Revolution. IMAGO/Shotshop

Heute zählt Apple zu den wertvollsten Unternehmen der Welt – und Milliarden Menschen tragen seine Produkte täglich in der Hosentasche.

Die Welt staunt über ein Schaf namens Dolly

Die Nachricht klingt wie Science-Fiction: Forschern gelingt es, ein Schaf zu klonen. Dolly wird zum berühmtesten Nutztier der Welt und löst Debatten über die Grenzen der Wissenschaft aus. Plötzlich stellt sich eine Frage, die zuvor nur in Filmen vorkam: Wenn man ein Schaf kopieren kann – was kommt als Nächstes?

Diese beiden Schafe sind genetisch identisch. Die Aufnahmen aus Schottland zeigen, wie das Klonen Mitte der 1990er-Jahre plötzlich von der Fiktion zur Realität wird. KEYSTONE

Bill Clinton startet in seine zweite Amtszeit

Die US-Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit sinkt und Amerika blickt optimistisch in die Zukunft. Donald Trump? – Der macht damals vor allem als Immobilienmogul und Boulevard-Promi Schlagzeilen.

Bill Clinton legt am 20. Januar 1997 in Washington den Amtseid für seine zweite Amtszeit als US-Präsident ab. Noch steht er auf dem Höhepunkt seiner Popularität – die Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky, die das Weisse Haus erschüttern wird, fliegt erst Anfang 1998 auf. KEYSTONE

Boris Jelzin regiert Russland

Boris Jelzin posiert während des Wahlkampfs mit seiner Familie. Jelzin gewinnt die Wahl zwar noch einmal – doch Russland steckt bereits tief in politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen. KEYSTONE

Und Wladimir Putin? – Der arbeitet damals noch in der Verwaltung von St. Petersburg und ist ausserhalb Russlands praktisch unbekannt.

Die Schweiz im Kreuzfeuer der Weltöffentlichkeit

Nach Jahrzehnten geraten Schweizer Banken wegen nachrichtenloser Vermögen von NS-Opfern international unter Druck. Die Diskussion entwickelt sich zu einer der grössten politischen Krisen der Nachkriegszeit – und erschüttert das Selbstbild des Landes.

«Blood Money»: Mit dieser Titelseite greift die «Sunday Times» die Schweiz frontal an. Die Kontroverse um nachrichtenlose Vermögen erreicht Mitte der 1990er-Jahre ihren Höhepunkt. KEYSTONE

In Hongkong fährt noch Britannien mit

Die glitzernde Metropole gehört offiziell zu Grossbritannien, doch die Tage der Kronkolonie sind gezählt. Schon ein Jahr später erfolgt die Rückgabe an China. Damals ahnt kaum jemand, welche politische Sprengkraft das Thema Jahrzehnte später entwickeln wird. Die roten Doppelstöckerbusse aus der britischen Zeit fahren dagegen bis heute durch Hongkong.

Der letzte britische Gouverneur Hongkongs, Chris Patten, kämpft mit den Tränen, als am 30. Juni 1997 der Union Jack zum letzten Mal eingeholt wird. Mit der Rückgabe an China endet eine 156-jährige Ära. KEYSTONE

Vor den Ferien geht’s zur Bank

Wer ins Ausland fährt, braucht nicht nur Geduld am Gotthard, sondern auch Lire, D-Mark, Francs oder Schilling. Der Gang zur Bank gehört vor den Ferien genauso dazu wie das Kofferpacken. Und nach der Rückkehr bleiben fast immer ein paar fremde Münzen in der Schublade liegen. Der Euro? – noch Zukunftsmusik.

Die Taliban besetzen Kabul

Mit der Eroberung der afghanischen Hauptstadt gelangen die Taliban an die Macht. Im Westen nimmt man die Ereignisse damals kaum wahr. Heute weiss man: Hier beginnt eine Entwicklung, die über 9/11, den Afghanistan-Krieg und die erneute Machtübernahme der Taliban bis in die Gegenwart reicht.

Taliban-Kämpfer vor dem Präsidentenpalast in Kabul. Nach der Eroberung der Hauptstadt wird Ex-Präsident Mohammed Nadschibullāh öffentlich hingerichtet. KEYSTONE

Tupac Shakur stirbt mit 25 Jahren

Nach einem Mike-Tyson-Boxkampf in Las Vegas wird der Rap-Superstar auf offener Strasse angeschossen. Sechs Tage später ist er tot. Weil der Mord jahrzehntelang ungeklärt bleibt, entstehen zahllose Verschwörungstheorien – von einer Vertuschung bis zu Gerüchten, Tupac habe seinen Tod nur vorgetäuscht. Die heute stärkste These der Ermittler: Hinter der Tat steckt ein eskalierender Bandenkonflikt zwischen der West- und Ostküste der US-Rapszene.

Tupac Shakur bei den MTV Video Music Awards in der Radio City Music Hall in New York. Das Foto entsteht nur drei Tage vor den Schüssen von Las Vegas, die den Rap-Superstar mit gerade einmal 25 Jahren das Leben kosten werden. AP

Der Fall Dutroux schockiert Europa

Der Belgier entführt, missbraucht und ermordet mehrere Mädchen. Als bekannt wird, dass Polizei und Justiz zahlreiche Hinweise übersehen haben, schlägt Fassungslosigkeit in Wut um. Hunderttausende Menschen gehen auf die Strasse – auch in der Schweiz verfolgt man den Fall mit Entsetzen.

Der «Weisse Marsch» in Brüssel zieht 1996 rund 300'000 Menschen an. Nach den Entführungen und Morden des Kinderschänders Marc Dutroux fordert Belgien Gerechtigkeit – und ein Ende des Versagens von Polizei und Justiz. KEYSTONE

Die Schweiz streitet über halb so viele Autos

Eine Volksinitiative fordert nichts Geringeres als die Halbierung des motorisierten Strassenverkehrs binnen zehn Jahren. Für die einen ein visionärer Plan für Umwelt und Lebensqualität, für die anderen ein Frontalangriff auf die Freiheit der Autofahrer. Das Volk sagt später deutlich Nein. Die Debatte über Verkehr, Klima und lebenswerte Städte klingt heute trotzdem erstaunlich vertraut.

20 Franken sorgen für Gesprächsstoff

Nicht jede Revolution findet im Bundeshaus statt. 1996 landet sie im Portemonnaie. Der neue 20-Franken-Schein bringt frische Farben, ungewohnte Motive und reichlich Gesprächsstoff an den Kassen des Landes.

Die neue 20-Franken-Note zeigt den Komponisten Arthur Honegger. Kulturschaffende auf Geldscheinen – für viele ein ungewohnter Anblick im Portemonnaie. KEYSTONE

Europa spaltet die Schweiz

Vier Jahre nach dem Nein zum EWR – dem Beitritt zum europäischen Binnenmarkt – ist die Europafrage alles andere als erledigt. Die Schweiz ringt um ihren Platz zwischen Alleingang und Annäherung. Nicht alles verändert sich: Während Modems, Telefonkabinen und VHS-Kassetten verschwinden, bleibt die Europafrage erstaunlich hartnäckig.

Ein Computer sorgt für Zukunftsängste

IBM lässt den Schachcomputer Deep Blue gegen Weltmeister Garri Kasparow antreten. Der gewinnt 1996 zwar noch knapp. Doch plötzlich wird greifbar, dass Computer nicht nur rechnen, sondern auch denken können. Millionen verfolgen gebannt ein Duell, das heute wie ein früher Vorbote des KI-Zeitalters wirkt.

Garri Kasparow denkt nach, während ihm Deep Blue gegenübersteht. Der Schachweltmeister gewinnt das erste Duell 1996 noch knapp – doch die Maschine hat bereits gezeigt, dass sie den Menschen schlagen kann. AP

Wer nicht raucht, raucht trotzdem mit

Ob im Restaurant, im Nachtzug oder im Büro: Zigarettenrauch gehört 1996 zum Alltag. Der Begriff «Passivrauchen» ist zwar bekannt, doch die grossen Rauchverbote liegen noch Jahre in der Zukunft.

Die ganze Welt schaut auf Diana

Die Scheidung von Charles ist eines der grössten Medienthemen des Jahres. Diana wirkt freier denn je. Dass sie nur ein Jahr später bei einem Autounfall in Paris sterben wird, macht die Bilder von damals heute besonders bewegend.

Prinzessin Diana bei einem Besuch in Lahore im Februar 1996. Die «Königin der Herzen» steht damals vor einem neuen Lebensabschnitt – und ahnt nicht, dass ihr nur noch anderthalb Jahre bleiben. KEYSTONE

Niemand ahnt, was noch kommt

Als «The Blue Window» online geht, weiss noch niemand, wie stark das Internet die Welt verändern wird. Drei Jahrzehnte später tragen wir das Netz in der Hosentasche, sprechen mit künstlicher Intelligenz und informieren uns rund um die Uhr.

Der Blick zurück zeigt vor allem eines: Die Zukunft kommt meistens anders und schneller, als man denkt.

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