Rekordschnee mitten im März – vor 20 Jahren versank Zürich im Schnee

Als die Schweiz im März 2006 im Rekordschnee versank Derzeit feiert in der Schweiz der Winter auch im Flachland ein Comeback. Schnee im März ist aber keine Seltenheit: Vor 20 Jahren legten heftige Schneefälle ganze Städte wie Zürich oder Basel lahm. 27.03.2026

Derzeit feiert in der Schweiz der Winter auch im Flachland ein Comeback. Schnee im März ist aber keine Seltenheit: Vor 20 Jahren legten heftige Schneefälle ganze Städte wie Zürich oder Basel lahm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März 2006 fiel in der Schweiz innert 36 Stunden aussergewöhnlich viel Schnee im Flachland.

Die Schneemassen führten zu massivem Verkehrschaos, lahmgelegtem ÖV und gesperrten Infrastrukturen.

Die Rekordwerte gelten bis heute – und die Schneeschmelze in den Tagen darauf hätte fast den jährlichen Wasserbedarf der Schweiz decken können. Mehr anzeigen

Ein halber Meter Schnee im Flachland – und das mitten im März: Im März 2006 erlebte die Schweiz ein Schneeereignis, das bis heute unerreicht ist. Besonders die Alpennordseite wurde damals von Neuschneemengen überrollt, wie sie seit fast 100 Jahren nicht mehr gemessen wurden.

Vom 4. auf den 5. März fiel innert rund 36 Stunden rekordverdächtig viel Schnee. In Zürich wurden 54 cm gemessen, in St. Gallen sogar 60 cm, in Basel 49 cm. Auch in der Flughafenregion Kloten lagen am Ende 45 cm Neuschnee – für das Flachland eine absolute Ausnahme.

Das hatte spürbare Folgen: Chaos auf Strassen und Schienen, stillgelegter ÖV in mehreren Städten und ein vorübergehend geschlossener Flughafen Basel-Mülhausen. Umgestürzte Bäume blockierten Verkehrsachsen, vielerorts ging nichts mehr.

Rekordschnee März 2006 Im März 2006 wurde Zürich mit rund einem halben Meter Schnee bedeckt. Bild: Keystone Das freute nicht nur die Schüler der Sek Rebhügel, ... Bild: Keystone ... sondern bot auch Hunden eine weisse Spielweise. Bild: Keystone Den Zürcher Paradeplatz verbinden sonst nur wilde Gerüchte über einen erhöhten Drogenkonsum im Bankwesen mit Schneebergen. Bild: Keystone Die Schneemassen brachten auch den öffentlichen Verkehr weitgehend zum Erliegen. Bild: Keystone Dafür boten sich plötzlich neue Fortbewegungsmittel an – etwa das Snowboard ... Bild: Keystone ... oder die Langlauf-Skis. Bild: Keystone Nostalgiker mögen sich erinnern: Zürich hatte mal zwei Fussballstadien (böse Zungen würden sagen: Hatte immerhin mal ein richtiges Fussballstadion). Das Derby GC gegen den FCZ im Hardturm fiel damals dem Schnee zum Opfer. Bild: Keystone Die Stadt Zürich mit der St. Peter Kirche (links) und der Wasserkirche (rechts) versinkt im Schnee. Bild: Keystone Auch am Flughafen Zürich setzten die Schneemassen die Piloten vor Herausforderungen. Damals kamen Planespottern zudem noch Jumbo-Jets vor die Linse. Bild: Keystone Nur gut, standen Schneeräum-Fahrzeuge bereit, um die Pisten vom Schnee zu befreien. Bild: Keystone Auch andere Städte verwandelten die heftigen Schneefälle in eine Winterlandschaft im März. In Basel war etwa an Autofahren nicht zu denken. Bild: Keystone Auch für eine Bootsfährt auf dem Rhein gab es wohl schon bessere Tage. Bild: Keystone Viel mehr bot sich in Basel ein Ausflug entlang des Rheins mit den Langlauf-Skis an. Bild: Keystone In der Region Neuenburg fielen immerhin 20 Zentimeter Neuschnee. Genug, um an den Ufern des Neuenburgersees einen Schneemann zu bauen. Bild: Keystone Hoffentlich war das Schaafskostüm für diesen Berner Fasnächtler warm genug. Bild: Keystone Und damit doch so etwas wie ein öffentliches Leben stattfinden konnte, waren schweizweit unzählige Arbeiter im Einsatz. Bild: Keystone Rekordschnee März 2006 Im März 2006 wurde Zürich mit rund einem halben Meter Schnee bedeckt. Bild: Keystone Das freute nicht nur die Schüler der Sek Rebhügel, ... Bild: Keystone ... sondern bot auch Hunden eine weisse Spielweise. Bild: Keystone Den Zürcher Paradeplatz verbinden sonst nur wilde Gerüchte über einen erhöhten Drogenkonsum im Bankwesen mit Schneebergen. Bild: Keystone Die Schneemassen brachten auch den öffentlichen Verkehr weitgehend zum Erliegen. Bild: Keystone Dafür boten sich plötzlich neue Fortbewegungsmittel an – etwa das Snowboard ... Bild: Keystone ... oder die Langlauf-Skis. Bild: Keystone Nostalgiker mögen sich erinnern: Zürich hatte mal zwei Fussballstadien (böse Zungen würden sagen: Hatte immerhin mal ein richtiges Fussballstadion). Das Derby GC gegen den FCZ im Hardturm fiel damals dem Schnee zum Opfer. Bild: Keystone Die Stadt Zürich mit der St. Peter Kirche (links) und der Wasserkirche (rechts) versinkt im Schnee. Bild: Keystone Auch am Flughafen Zürich setzten die Schneemassen die Piloten vor Herausforderungen. Damals kamen Planespottern zudem noch Jumbo-Jets vor die Linse. Bild: Keystone Nur gut, standen Schneeräum-Fahrzeuge bereit, um die Pisten vom Schnee zu befreien. Bild: Keystone Auch andere Städte verwandelten die heftigen Schneefälle in eine Winterlandschaft im März. In Basel war etwa an Autofahren nicht zu denken. Bild: Keystone Auch für eine Bootsfährt auf dem Rhein gab es wohl schon bessere Tage. Bild: Keystone Viel mehr bot sich in Basel ein Ausflug entlang des Rheins mit den Langlauf-Skis an. Bild: Keystone In der Region Neuenburg fielen immerhin 20 Zentimeter Neuschnee. Genug, um an den Ufern des Neuenburgersees einen Schneemann zu bauen. Bild: Keystone Hoffentlich war das Schaafskostüm für diesen Berner Fasnächtler warm genug. Bild: Keystone Und damit doch so etwas wie ein öffentliches Leben stattfinden konnte, waren schweizweit unzählige Arbeiter im Einsatz. Bild: Keystone

Ein Wetter-Mix mit Wucht

Der Grund für das Extrem war eine seltene Wetterlage mit Gegensätzen. Kalte Polarluft am Boden traf gemäss Meteonews auf milde, feuchte Atlantikluft in der Höhe. Diese Gegenstromlage sorgte dafür, dass sich die Niederschläge über dem Mittelland regelrecht entluden und als Schnee liegen blieben.

Besonders ungewöhnlich: Während das Flachland im Schnee versank, fiel in den Alpen teils deutlich weniger Schnee.

Rekorde, die bis heute halten

Die gemessenen Neuschneemengen gehören bis heute zu den höchsten je im März registrierten Werten in Städten wie Zürich, Basel oder St. Gallen. Insgesamt fiel im Mittelland stellenweise die zehnfache Menge an Schnee, die Skigebiete im ganzen Winter künstlich produzieren.

Eine ETH-Studie ermöglicht zudem einen erstaunlichen Vergleich: Die anschliessende Schneeschmelze hätte fast den gesamten Wasserbedarf der Schweiz für ein Jahr decken können.

Das Ereignis von 2006 bleibt ein eindrückliches Beispiel dafür, wie heftig der Winter selbst im März noch zurückschlagen kann. Oder anders gesagt: Der Frühling ist in der Schweiz manchmal nur einen Schneesturm entfernt.