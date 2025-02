So wurde Walter Fust mit dem  Jelmoli-Krimi reich

Dieser Händedruck machte 1996 Schlagzeilen: Zwei Jahre nachdem Walter Fust seine dipl. Ing. Fust AG Jelmoli verkauft hatte, kaufte er Jelmoli. KEYSTONE

Dieser Deal gab in der Schweiz der Neunzigerjahre zu reden. Zwei Jahre nachdem Walter Fust sein Geschäft Jelmoli verkauft hatte, kaufte er nicht nur sein Unternehmen zurück, sondern gleich die ganze Jelmoli-Gruppe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Walter Fust ist ein für die Schweizer Wirtschaft prägender Unternehmer gestorben.

Viel Aufsehen erregte er, als er 1996 die Aktienmehrheit von Jelmoli erwarb – zwei Jahre nachdem Jelmoli ihm sein Unternehmen dipl. Ing. Fust AG abgekauft hatte.

2007 veräusserte Fust sein Unternehmen an Coop.

1994 war ein Wendepunkt in der Karriere Walter Fusts und seines Unternehmens. Sieben Jahre davor hatte er dieses an die Börse gebracht. Nun fühlte er sich ausgebrannt, «Heute spricht man vom Burn-out-Syndrom», schreibt er über diese Zeit in seiner Autobiografie.

Seine drei Kinder hätten kein Interesse an seinem Unternehmen gehabt, «Sie verfolgten als Architekt, Physiker und Werbeleiterin andere berufliche Pläne», sagte er einst zur «NZZ».

Also verkaufte Fust die Aktienmehrheit seiner Ladenkette für Elektro- und Elektronikgeräte an die Eigentümer von Jelmoli. Dabei führte er das Unternehmen weiterhin. Weil ihn die Besitzer zur Hälfte in Aktien bezahlten, wurde Fust zum zweitgrössten Aktionär von Jelmoli.

Das Mutter-Unternehmen in der Krise

Kaum hatte Fust sein Unternehmen unter ein neues Dach gestellt, wurde dieses undicht – Jelmoli mit seinen damals 40 Warenhäusern war in der Krise. Die Banken, die die Mehrheitsaktionärin Union Trading Company UTC mit Kapital ausgestattet hatten, drängten diese zum Verkauf.

Da schlug die Stunde des Unternehmers aus der Ostschweiz. Walter Fust kaufte der UTC ihr Aktienpaket ab. Die 270 Millionen Franken habe er mit einem Scheck direkt aus seinem Barvermögen bezahlt, schreibt er in seiner Autobiografie. In seiner ganzen Karriere habe er nie einen Kredit aufgenommen, erklärte er einst der «NZZ».

Zwei Jahre nach der Übernahme, kaufte Fust das Unternehmen, das ihm sein Baby abgeknöpft hatte. «Die Medien haben damals einen grossen Wirbel veranstaltet. Man hatte den Verkauf und zwei Jahre später den Rückkauf nicht richtig interpretiert», hält er fest. Was die richtige Interpretation gewesen wäre, gibt er aber nicht bekannt.

Der Tages-Anzeiger stellt es 2016 so dar: Fust habe verhindern wollen, dass Jelmoli und damit auch seine dipl. Ing. Fust AG in falsche Hände gerät.

Fust verkauft Fust AG doch noch

Walter Fust wurde Verwaltungsratspräsident von Jelmoli und wirkte massgeblich am Verkauf sämtlicher Jelmoli-Warenhäuser ausser dem Flaggschiff an der Bahnhofstrasse mit. Jelmoli wurde unter seiner Ägide von der Warenhaus-Kette zum Immobilien-Konzern.

2003 habe es ihn «gesundheitlich erwischt», hält Fust in seiner Autobiografie fest. Sechs-Tage-Wochen und ausschliesslich Kurz-Ferien hätten ihren Tribut gefordert. Als Folge davon verkaufte er seine Jelmoli-Beteiligung an Georg von Opel und zog sich in mehreren Schritten aus diesem Unternehmen zurück.

2007 hat Coop die Aktienmehrheit an Jelmoli übernommen und ist damit auch Besitzer von Fust geworden. Knapp 1 Milliarde Franken hat Fust für das Unternehmen bezogen, das er 1966 gegründet hatte. «Ich konnte nichts mehr dazu sagen, aber der Preis war gut», sagt Fust im Tages-Anzeiger.

Als Anleger blieb er bis zu seinem Tod aktiv. Die «Bilanz» schätzt sein Vermögen 2024 auf 1,3 Milliarden Franken.

