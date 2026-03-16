Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider KEYSTONE

Der Bundesrat will die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung von 300 auf 400 Franken erhöhen. In der blue News-Community sorgt der Vorschlag jedoch für heftige Diskussionen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele blue News Leser kritisieren die geplante Franchise-Erhöhung als zusätzliche Belastung für Kranke, ältere Menschen und Geringverdienende.

Andere finden, dass 100 Franken mehr pro Jahr verkraftbar seien und mehr Eigenverantwortung im System nötig sei

. Einige Kommentare fordern stattdessen strukturelle Reformen – etwa weniger Bürokratie, tiefere Medikamentenpreise oder Reformen bei Spitälern und Versicherungen. Mehr anzeigen

Die Gesundheitskosten steigen seit Jahren stark. Nun schlägt der Bundesrat vor, die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung zu erhöhen. Sie soll von heute 300 auf künftig 400 Franken steigen.

Gleichzeitig plant der Bund einen Mechanismus, der die Franchise künftig automatisch an die Entwicklung der Gesundheitskosten koppelt. Kinder wären weiterhin von der Mindestfranchise befreit.

Viele blue News Leser reagieren mit grosser Skepsis auf die Reform. Mehrere Kommentare sehen darin vor allem eine zusätzliche Belastung für Menschen mit wenig Einkommen oder gesundheitlichen Problemen.

«Immer wieder zahlen wir»: Kritik aus der Community

Rokeitei93 schreibt etwa, die Politik belaste «immer wieder den gebeutelten Geldbeutel der braven, fleissig arbeitenden Steuerzahler». Massnahmen würden oft gerade jene treffen, die ohnehin schon unter steigenden Lebenshaltungskosten litten.

Auch Hemma kritisiert die Reform scharf. «Die Älteren, Geringverdiener und chronisch Erkrankten – all diese trifft es», schreibt der Leser. Gleichzeitig hätten Politikerinnen und Politiker selbst deutlich bessere finanzielle Absicherungen.

Andere Kommentierende richten ihre Kritik direkt an die Politik. Jack schreibt: «Seit mehr als zehn Jahren ist das Departement in SP-Verantwortung. Was hat das gebracht? Das Resultat kennen wir.»

Doch nicht alle Stimmen fallen negativ aus. Einige blue News Leser halten die Diskussion für übertrieben und sehen in der Franchise-Erhöhung einen kleinen Beitrag zur Kostendämpfung.

«100 Franken im Jahr sind verkraftbar»

Jieprijau90 schreibt etwa: «Ich verstehe diese ganze Aufregung wegen einer Erhöhung von 100 Franken pro Jahr nicht.» Wer etwa ein Päckli Zigaretten pro Monat weniger kaufe, könne diese Mehrkosten problemlos ausgleichen.

Auch PD_Speudi relativiert die Debatte. «Die 100 Franken entsprechen 27 Rappen pro Tag», schreibt er. Gleichzeitig fordert er mehr Eigenverantwortung im Gesundheitssystem.

Andere Leser gehen noch weiter und schlagen strukturelle Änderungen vor. Michael17 etwa plädiert dafür, Selbstbehalte zu erhöhen, damit sich Menschen genauer überlegen würden, ob ein Arztbesuch wirklich notwendig sei.

Leser sehen tiefere Probleme im Gesundheitssystem

Neben der politischen Diskussion richten viele Kommentare den Blick auf strukturelle Probleme im Schweizer Gesundheitssystem.

RaketeAchat bezeichnet die Franchise-Debatte als «mathematisches Placebo». Die Kosten würden vor allem deshalb steigen, weil die Bevölkerung immer älter werde und moderne Medizin immer teurer werde. Nötig seien deshalb grundlegende Reformen bei Spitalstrukturen, Digitalisierung oder Überversorgung.

Auch konkrete Erfahrungen aus dem Alltag tauchen in den Kommentaren auf. Bubi64 berichtet von zunehmender Bürokratie im Spitalbetrieb. Selbst einfache Behandlungen würden heute häufig als mehrere separate Fälle abgerechnet – mit entsprechend höherem administrativem Aufwand.

Andere Leser schlagen gezieltere Massnahmen vor. Roru29 etwa schreibt, es würde «mehr Sinn machen, für unnötige Notfallbesuche Kosten zu erheben».

Ein Punkt zieht sich jedoch durch zahlreiche Kommentare: Viele blue News Leser glauben, dass die eigentlichen Probleme im Schweizer Gesundheitssystem tiefer liegen – und mit einer Franchise-Erhöhung allein kaum gelöst werden.