Am Flughafen Zürich stauen sich Reisende in langen Schlangen

Wegen Personalüberforderung mussten Fluggäste in Zürich längere Wartezeiten bei der Einreise in Kauf nehmen. Symbolbild: Keystone

Vor der Passkontrolle kommt es am Flughafen in Zürich zu langen Wartezeiten. Die Abfertigungskontrollen sind über 1200 nahezu zeitgleich gelandeten Passagieren nicht gewachsen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einreisende am Flughafen Zürich wurden am Sonntagvormittag auf die Geduldsprobe gestellt.

Wegen dem zeitgleichen Andrang von rund 1200 Passagieren an der Passkontrolle kam es zu längeren Wartezeiten.

Teilweise mussten die Reisendenden über eine Stunde anstehen. Mehr anzeigen

Am Sonntagmittag kommt es am Flughafen Zürich zu langen Wartezeiten bei der Einreise gelandeter Passagiere, wie «20 Minuten» berichtet. «Die Schlange reicht vom Flugzeug bis zur Passkontrolle. So etwas habe ich hier noch nie gesehen», sagt ein Leserreporter gegenüber dem Newsportal.

Teilweise herrsche Chaos bei der Abfertigung, die wartenden Menschen seien unruhig und verärgert. «Personen ohne Schweizer oder EU-Pass werden vom Sicherheitspersonal ganz nach hinten zurückgeschickt. Sie müssen sicher über eine Stunde anstehen», so ein 31-Jähriger, der aus Pristina angereist ist.

Passagier-Ansturm falsch berechnet

Ein Sprecher bei der Betriebsleitzentrale Flughafen Zürich erklärt auf Anfrage von «20 Minuten»: «Es ist momentan mit bis zu einer Stunde Wartezeit zu rechnen.»

Ursache für die Überlastung bei der Passkontrolle sei das gleichzeitige Ankommen von über 1200 Passagieren innert einer Stunde. «Dies führt leider zu Wartezeiten», so der Flughafen-Sprecher. Der Flughafen sei mit mehr Personal vor Ort und habe zusätzlich Fremdpersonal angemietet. «Zudem haben wir drei Mitarbeitende vor Ort, welche die Passagiere informieren.»