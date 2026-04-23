Am linken Zürichseeufer sorgt ein Wolf für Aufsehen. Bei Horgen wurde vergangenen Freitag laut einem Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung» ein Tier gesichtet. Autofahrer*innen sollen einen Wolf gesehen haben – laut der kantonalen Jagdverwaltung handelte es sich dabei jedoch sehr wahrscheinlich um einen Hund.
Entwarnung gibt es trotzdem nicht: Am Tag darauf seien zwei weitere Meldungen eingegangen. Diese würden laut Behörden tatsächlich auf einen Wolf im Gebiet zwischen Schönenberg, Hirzel und Horgen hinweisen.
Abschuss derzeit kein Thema
Der Kanton hat Nutztierhalter laut NZZ bereits gewarnt. Sie sollen ihre Herden konsequent schützen, etwa mit ausreichend hohen und elektrifizierten Zäunen. Nur so bestehe im Schadensfall Anspruch auf Entschädigung.
Bereits im Herbst hat gemäss NZZ vermutlich derselbe Wolf bei Mettmenstetten und Hausen am Albis mehrere Schafe gerissen. Ein Abschuss sei derzeit aber kein Thema: Der Wolf ist geschützt und darf nur unter strengen Bedingungen erlegt werden – etwa wenn er innerhalb von vier Monaten mehrere Nutztiere reisst.
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