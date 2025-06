Der Franz Carl Weber am Bahnhofplatz in Zürich hat einen letzten Verkaufstag am 11. Juni. blue News

Der Franz Carl Weber am Bahnhofplatz muss nun schliessen. Am 11. Juni findet ein letzter Verkaufstag statt. Danach kommt eine Müller-Filiale in das Ladenlokal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nun schliesst auch die Franz Carl Weber Filiale am Bahnhofplatz in Zürich.

Am Mittwoch findet der letzte Verkaufstag statt.

Das Traditionsunternehmen wurde 2023 an die Drogeriekette Müller verkauft, die viele Filialen umwandelt oder schliesst. Mehr anzeigen

Vor den Schaufenstern reihen sich bunte Plakate aneinander, die das Ende einer Ära verkünden. «Wir bauen um!», steht auf einem. Darunter das Logo der Drogerie Müller. Auf einem anderen: «Wir schliessen, 30 Prozent auf alles». Oben rechts in der Ecke ist vermerkt: «Letzter Verkaufstag 11.06.»

Nun ist es also so weit: Der Franz Carl Weber am Bahnhofplatz in Zürich schliesst seine Türen. Für immer. Am kommenden Mittwoch haben Kund*innen noch ein letztes Mal die Gelegenheit, Spielzeug zu kaufen. Danach zieht eine Müller-Filiale in das Ladenlokal ein.

In den vergangenen Jahren hat sich bei Franz Carl Weber viel verändert. Die bekannte Spielwarenkette, die früher eine der beliebtesten Adressen für Familien und Kinder in der Schweiz war, bekam den Wandel im Detailhandel und das veränderte Einkaufsverhalten der Kundschaft immer stärker zu spüren. Der Druck durch Onlinehändler und grosse Handelskonzerne wuchs, und auch die Konkurrenz aus dem Ausland machte sich bemerkbar.

Es reihen sich bunte Plakate nebeneinander. blue News

126 Jahre an der Bahnhofstrasse

Im Jahr 1881 hatte der deutsche Emigrant Franz Philipp Karl Friedrich Weber an der Zürcher Bahnhofstrasse sein erstes Geschäft eröffnet. Während 126 Jahren stand es an der Bahnhofstrasse 62. In seiner Blütezeit gab es über 50 Filialen in der ganzen Schweiz.

Bis 1984 blieb das Unternehmen in der Familie. Dann wurde es an Denner verkauft und 2006 schliesslich an den französischen Konzern Ludendo. Ende 2016 zog Franz Carl Weber wegen hohen Mieten von der Bahnhofstrasse an den Bahnhofplatz in Zürich um.

Nach der Insolvenz des damaligen Besitzers Ludendo 2018 übernahmen CEO Yves Burger, Marcel Dobler und die Simba-Dickie-Group das Unternehmen zu gleichen Teilen. 2019 verkaufte Burger seine Anteile, sodass Dobler und Simba-Dickie-Group je zur Hälfte beteiligt waren.

Im Sommer 2023 an Müller verkauft

Trotz der Einführung eines Online-Shops und guter Geschäftszahlen während der Corona-Pandemie blieb das Unternehmen zu klein für eine langfristige Zukunft. Da sich keine Partnerschaft für eine Einkaufsgesellschaft fand, wurde Franz Carl Weber am 1. Juli 2023 an die Müller Handels AG Schweiz verkauft.

Franz Carl Weber wurde im Sommer 2023 von der Drogeriekette Müller übernommen. Viele ehemalige Franz Carl Weber-Filialen wurden in Müller-Standorte umgewandelt oder ganz geschlossen. Das Angebot an Spielwaren wurde schrittweise reduziert oder in bestehende Müller-Filialen integriert. So schrumpfte die Zahl der eigenständigen Franz Carl Weber-Läden immer weiter – bis am Ende nur noch wenige Standorte übrig blieben.

So auch bei der Filiale am Bahnhofplatz. Zum Schluss war hier ebenfalls eine Müller-Filiale integriert.