Weitere heftige Gewitter-Welle rollt an – Mehrere Regionen gefährdet

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 03.06.2025

Diese Woche drohen weitere Gewitter. Bereits am Dienstagnachmittag kann es ungemütlich werden. Die Meteorolog*innen warnen.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Die Schweiz muss sich auf einen unruhigen Wetternachmittag einstellen. Wie MeteoSchweiz berichtet, bleibt es am Dienstagvormittag trotz Restbewölkung zumindest teilweise sonnig. Vor allem am Nordrand kann es zu Beginn noch regnen. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, dann folgen verbreitet Schauer und Gewitter – teils mit kräftigen Böen und lokal heftigem Verlauf.

Besonders gefährdet sind laut Prognose die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden. Am Abend beruhigt sich das Wetter von Westen her allmählich wieder. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen rund 22 Grad, in Gewitternähe sind aber starke Windböen möglich. Die Nullgradgrenze liegt bei rund 3400 Metern.

Am Nachmittag bringen Gewitter viel Regen über die Schweiz. Meteoschweiz

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter instabil. In der ersten Tageshälfte zeigt sich der Norden noch zeitweise freundlich, begünstigt durch Föhntendenzen. Doch bereits am Vormittag ziehen entlang des Juras erste Schauer auf. Im restlichen Gebiet ist am Nachmittag mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad, besonders in den Föhntälern der Ostschweiz.

MeteoSchweiz warnt für den Mittwoch zudem vor möglichen Sturmböen in Gewitternähe. In den Alpentälern bläst zeitweise ein starker Föhn. Die Nullgradgrenze steigt auf 3500 Meter, in den Bergen weht starker Süd- bis Südwestwind.