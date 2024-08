Am Wochenende spielt das Wetter so richtig verrückt

Stürmische Winde und Regen erwarten uns am Sonntag. Symbolbild: keystone

Zuerst Sonne, dann Regen. Am Wochenende kommt in der Schweiz eine wilde Wetter-Achterbahnfahrt auf uns zu. Ausserdem wird es deutlich kälter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Am Samstag ist es noch mehrheitlich schön und richtig warm.

In der Nacht auf Sonntag folgt dann der grosse Temperatursturz: Es wird nass und kühler. Mehr anzeigen

Sommer pur und Sonne satt. Das Wetter in der Schweiz lockt aktuell nach draussen. Doch Achtung: Bereits am Wochenende steht der grosse Umschwung an.

Zunächst wird es aber noch einmal richtig warm. Am Samstag wird es verbreitet 30 Grad heiss, schreibt der Wetterdienst Meteonews. Lokal liegen bis 33 Grad drin, insbesondere in der Nordwestschweiz, in der Region Genf und im Churer Rheintal.

Dazu gibt es viel Sonnenschein. Lediglich in den Bergen sind einzelne Quellwolken möglich. Gegen Abend sind zudem auch Regengüsse und Gewitter möglich, diese beschränken sich aber vor allem auf die Bergregionen.

Am Sonntag Wind und Regen

Danach ist aber das Ausflugwetter erst einmal vorbei. Lange Wochenenden in den Bergen mit ausgiebigen Wanderungen sind diese Woche nicht möglich. Bereits in der Nacht auf Sonntag zieht eine Kaltfront heran.

Dafür verantwortlich sind auch Ausläufer des Ex-Hurrikans «Ernesto», der diese Woche Kurs auf Europa genommen hat und zum Tiefdruckgebiet abgeschwächt ist. Die Front zieht in zweiten Nachthälfte und am Vormittag mit teilweise kräftigen Regengüssen und starken Winden von West nach Ost über uns hinweg.

Dazu gibt es einen Temperatursturz von bis zu 12 Grad. So erreichen die Temperaturen laut Meteonews am Sonntag nur noch rund 20 Grad. Im Süden bleibt es mit knapp 30 Grad deutlich wärmer, hier ist es am Nachmittag bereits wieder recht sonnig.

Auch am Montag bleibt es weitgehend bewölkt. Extrem nass und windig wird es allerdings im Flachland nicht mehr. Und bereits ab Dienstag kann die Grillzange wieder hervorgeholt werden – dann klettern die Temperaturen wieder auf 25 Grad und es gibt zumeist Sonne.