Nach einem extrem warmen Vormonat mit unzähligen Höchstwerten geht es auch jetzt sommerlich weiter. Am zweiten Oktobertag purzeln langjährige Temperaturrekorde reihenweise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am zweiten Oktobertag fallen reihenweise langjährige Temperaturrekorde in der Schweiz.

Bereits der September übertraf das bisherige langjährige Mittel um rund 4 Grad Celsius.

Forscher*innen warnen, der menschengemachte Klimawandel werde in grossen Teilen «ungebremst» erfolgen.

Der September war noch nicht einmal vorbei, da war bereits klar: Er wird wegen viel zu hoher Temperaturen in die Geschichte eingehen. Dem privaten Wetterdienst Meteonews zufolge liegen die Temperaturen 4 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz kommt zu ähnlichen Ergebnissen und spricht von einer «extremen Warmperiode».

Auch der Oktober geht sommerlich weiter und stellt viele langjährige Rekorde buchstäblich in den Schatten. Denn am zweiten Tag des Monats schien die Sonne ungehemmt und half dabei, reihenweise langjährige Temperaturrekorde zu brechen.

«Jage die letzte Süsse in den schweren Wein», schrieb einst Rainer Maria Rilke. Das Zitat passt hervorragend zum warmen Oktoberbeginn. KEYSTONE/DPA/Daniel Schäfer

Nicht weniger als 20 Stationen von MeteoSchweiz registrierten bis 17 Uhr Höchstwerte seit Messbeginn. Dabei fielen teils jahrzehntelange Rekorde, wie das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) am Montagabend mitteilte. In Buffalora am Ofenpass GR – sonst eher als Ort der Kälterekorde bekannt – kletterte die Temperatur auf 21,3 Grad und übertrumpfte damit den erst am Sonntag gemessenen Oktoberrekord um ein Grad.

In Berglagen der Schweiz purzeln erneut teils Jahrzehnte alte #Temperaturrekorde: Neue Tageshöchsttemperaturen an mehreren MeteoSchweiz-Stationen für Oktober. Sämtliche Rekorde finden Sie heute Abend in unserem Blog: https://t.co/jM5BotR05y pic.twitter.com/8cjIuvPbN4 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) October 2, 2023

Ebenfalls nur einen Tag alt wurden die Oktoberrekorde vom Sonntag auf dem Chasseral (19,9 Grad) , Piz Corvatsch (8,1), Jungfraujoch 6,9) oder in Evolène VS.

Der älteste Rekord für einen Oktobertag fiel in Samedan GR mit 21,1 Grad. Der frühere Rekord lag bei 21 Grad und datierte vom 3. Oktober 1962. Das Weiussfluhjoch verzeichnete 16,7 Grad, deutlich mehr als den bisherigen Höchstwert von 15,1 Grad am 11. Oktober 1978.

Ebenfalls jahrzehntealt war der Oktoberrekord in Fahy JU mit 27,3 Grad vom 3. Oktober 1985 oder jener am Grimsel Hospiz mit 18,5 Grad am 4. Oktober 1985. Der Montag entthronte sie mit 27,6 und 19,5 Grad.

Extremwetterkongress: Klimawandel kommt «ungebremst»

Die Schweiz ist in Europa und der Welt alles andere als ein Einzelfall. Auch die beiden Nachbarländer Deutschland und Österreich verzeichneten Allzeithochs, ebenso wie unzählige weitere Staaten sowie weite Teile der Ozeane. 2023 ist damit ein weiteres Rekordjahr. Nie zuvor waren die globalen Luft- und Wassertemperaturen so hoch.

Während nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit zahlreiche Rekorde gebrochen werden, kommen Expert*innen zu dem Schluss: Es werde so weitergehen, das sogenannte 1,5-Grad-Ziel sei nicht mehr einzuhalten.

Nach dem vergangene Woche zu Ende gegangenen Extremwetterkongress in Hamburg veröffentlichten die Wissenschaftler*innen eine Erklärung, derzufolge der Klimawandel «in grossen Teilen ungebremst» erfolgen werde. Damit seien auch «nicht mehr abwendbare massive Veränderungen auf unserem Planeten zu erwarten», schreiben die Teilnehmer*innen.

Mit Material von sda.