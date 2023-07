Bundesrätin Viola Amherd (r.) anlässlich der Bundesfeier auf dem Europaplatz vor dem KKL vom Montag, 31. Juli 2023 in Luzern. Urs Flueeler/KEYSTONE

Für Bundesrätin Viola Amherd gehören Eigenständigkeit und Sicherheit zur DNA der Schweiz, wie sie am Montagabend in ihrer Rede zum 1. August in Luzern sagte. Sicherheit bestehe aber nicht einfach nur aus Truppen und Waffen, sondern sei auch ein Gefühl.

Trotz knapp 30-minütiger Verspätung nahm sie sich vor ihrer Rede noch Zeit für Selfies mit der Bevölkerung. Mehr anzeigen

«Wenn die Schweiz eine Medaille namens Helvetia wäre, stünde auf einer Seite die Zahl 1 für die erste Demokratie Europas inmitten von Monarchien, die andere Seite würde eine schier unglaubliche Kontinuität symbolisieren», sagte Viola Amherd auf dem Europaplatz vor dem KKL in ihrer Rede zum 1. August in Luzern.

Während in den vergangenen 175 Jahren alle Staaten rund um die Schweiz viele Leben gelebt hätten, lebe die Eidgenossenschaft als einziger Staat in ihrer ursprünglichen Form bis heute, sagte die Verteidigungsministerin.

Sie sagte: «Sicherheit und Eigenständigkeit gehören zur DNA der Schweiz.» DNA sei eine Art Buch, das eine Bauanleitung enthalte. «Und eine Bauanleitung enthält auch unser Buch namens Bundesverfassung.» Amherd appellierte: «Haben wir den Mut und verbinden wir diese Werkzeuge mit unserem bewährten Charakterzug Weitsicht.»

Als Verteidigungsministerin befasse sie sich damit, die Unabhängigkeit und Sicherheit der Schweiz zu wahren. «Sicherheit besteht aber nicht einfach nur aus Truppen und Waffen, sondern ist auch ein Gefühl», sagte Viola Amherd.

Drei Anläufe

Amherds Auftritt an der 1.-August-Feier in Luzern musste Corona-Pandemie-bedingt bereits zwei Mal abgesagt werden. Beim dritten Anlauf klappte es also. Sie habe sich auch nicht von einer Radiusköpfchenfraktur am Ellenbogen unterkriegen lassen, sagte Amherd. Trotz knapp 30-minütiger Verspätung nahm sie sich vor ihrer Rede noch Zeit für Selfies mit der Bevölkerung.

Die Feier vor dem KKL Luzern hatte am Nachmittag mit Folkloredarbietungen begonnen. In der Stadt Luzern gibt es keine offizielle Bundesfeier. Die Feier auf dem Europaplatz wird jeweils von dem der Partei Die Mitte nahestehenden Verein 31/07 durchgeführt – dieses Jahr zum fünften Mal.

sda/tgab