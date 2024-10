Amherds Beraterin verdient 1140 Franken – jeden Tag

eva-sophia Das ist kein Bundesrat, das sind Bundesratten.

die Frau soll zurück an den Herd. Wer bewilligt derlei Ausgaben???

Wizeuveith84 eva-sophia Frau Am Herd .. haha der ist ebenso gut.. Danke für die Lacher. Da hätte sie vielleicht bleiben sollen. Bundesratten auch ein wunderbarer Begriff. So fühlt es sich tatsächlich an.

Zu unseren Feinden sind sie verkommen durch Lügen und Missbrauch. So wie parasitäre Pflanzen gedeihen sie ausschliesslich über fremde Leistung.

FriWi01 mit vollen Händen rausschleudern, man kann es ja bei den Bürgern wieder reinholen. Nicht zu glauben, was unterdessen überall abgeht. Nur noch Selbstbedienung aber Renten streichen und 3A-Auszahlungen höher besteuern. Denen spinnts wohl

bruno-blattner Kein Wunder gibts Staatsschulden !!!!

Kamin03 Es wird in letzter Zeit immer vom Sparen gesprochen - was ist den dass

Ich kann auch nicht über mein Pensionsalter hinaus arbeiten - eventuell kann ich einen Job für 10-20% annehmen, wenn man noch jemand in diesem Alter einstellt wird, aber schon gar nicht mit einem Fetten Gehaltserhöhung.

Ich muss auch mit meiner Rente auskommen, die mann noch kürzen möchte!

Einfach eine Sauerei....... Frau Amherd

Jakobli Im Kanton der Infantinos, Blatters, Amherds ... verwundert das nicht.

Wizeuveith84 Jakobli Die Zusammenfassung gefällt mir, wenigstens ein Lacher :-)

Jubilo11 Frau Amherd, können sie noch einen etwas älteren Berater gebrauchen ? Ich hätte auch noch etwa 20% Zeit für dieses Salär !!!

Rico Jubilo11 Freuen Sie sich nicht zu früh: Sie müssten dafür kräftig Steuern abführen. Ich nehme mal an, dass Frau Hauser sehr, sehr viel Spesen und sonstige steuersenkende Abzüge geltend macht, so dass sie die dann noch fälligen Abgaben locker aus der Portokasse begleichen kann.

PWaldner Der Fehler liegt beim Massstab: "Arbeit gleich Arbeitsstunde". Mag ja an den meisten Arbeitsstellen richtig sein; dominert vom "Arbeiter". Im wahren Leben aber geht dieser Masstab nicht auf, da sind nur Leistung, Resultate der Massstab für die Beurteilung des Lohnes. Weil da am Ende einfach nicht nur die Zeit zählt, in der man "offiziell" im Büro/Homeoffice hockt. Beim vorliegenden Beispiel mag die Dame nur 70 Tage "beraten", aber die Zeit, die sie aufwendet, um ihrer Beratung die Substanz durch Wissen, Abwägen, Diskutieren und Kontaktieren aufwändet, kann gar nicht bemessen werden. Sie dominiert letztlich das "Privatleben". Beratung ist nur "Output" - der "Input" braucht viel mehr Zeit.

robbingwood0815 Darum haben wir ja auch die teuersten Flugis wo gibt – nur leider unbrauchbar.

robbingwood0815 robbingwood0815 ... spricht für schier unerschöpflichen Beratungsbedarf

RambaZa Ich kann nicht anders als solche Taten auf das übelste verurteilen! Wahrscheinlich werde ich jetzt zensuriert mit meiner Aussage, aber für mich gehören solche Leute in Bern, (und es hat noch viel mehr), zur Kategorie Saupack! Uns ausplündern, vorjammern und ständig drohen das dass Geld für die, vor allem CH Bürger:Innen, nicht mehr reicht, aber uns mit einer Selbstverständlichkeit abzocken wie es ihnen gerade passt! „Gäll Dölf“ von Kandetsteg!!

Theickakie70 Dachte immer die BR seien helle Köpfe und deswegen sind sie gewählt.

Da habe ich mich aber so richtig getäuscht, das sind nur Pappfiguren für die Berater und Beraterinnen. Weil der BR auch nur noch das plappern was irgendwelche mächtigen Menschen ihnen diktieren, sind sie in meinen Augen Marionetten aus Pappe und absolut das Gegenteil von helle Köpfe!

Rico Klar, dafür den Rentnern den 13. vermiesen, die Renten nicht an die Lebenshaltungskosten anpassen, mit den Steuern das Volk abzocken. Hauptsache der Polit-Mafia geht es gut. Ich bin kein Aufständler und kein Aufwiegler, habe 32 Jahre in der Armee gedient, vielen Menschen Arbeit und Verdienst gegeben und im karitativen Bereich viele tausend Franken liegen gelassen. Aber so etwas haut dem Fass den Boden raus. Es scheint mir, es herrschen "Säuhäfeli-Säudeckeli-Zustände", die es wohl schon immer gab. Nur werden sie jetzt noch unverschämter und man versucht sie nicht einmal mehr zu vertuschen.

Leben wir in einem Bananenstaat oder leben wir in der so oft gerühmten Demokratie Schweiz!?

Zaumeuttau21 Es ist einfach eine Frechheit was hier geschieht. Dafür den Hinterlassenen die Witwenrente streichen. Ich würde gerne mal wissen wie meine Frau weiter leben kann wenn ich tot bin, ohne Witwenrente, da wir Kindrlos sind.

Meine Frau kommt Maximal auf 20 Jahre AHV Beiträge, bei einem untrdurchschnittlichen Lohn. Das gibt dann wahrscheinlich 500 CHF Rente und sowas in der reichen Schweiz. Da sind die Deutschen noch besser dran, obwohl es Ihnen schlechter geht als uns. Veröffentlicht nur noch weiter solche Zahlen und wundert Euch dann nicht, wenn wieder mal einer Durchdreht.

Ich zweifle langsam am Verstand unserer Bundesräte.

Vali1 Was ich denke darf ich hier nicht schreiben.

Wizeuveith84 Vali1 Mir geht es zunehmend ebenso. Gut dass Sie das erwähnen.

PeaceLover Grundsätzlich sehe ich das etwa gleich wie PWalder. Wer Verantwortung trägt die dich 24/7 beschäftigt soll entsprechend verdienen. Was mir sauer aufstösst ist die Verhältnismässigkeit. Ich bin Chemielaborant in einem KMU. Die Beraterin verdient etwa in zwei Monaten was mein Jahresgehalt ist. Demnächst gehe ich in Pension und dann Wird mein Gehalt noch bescheidener sein. Alle reden vom Sparen. Nein etwas Umverteilen wäre richtig. Die Schere ist in der Schweiz halt verdammt weit offen.

Kritisch74 PeaceLover Ja. Aber Frau Suess liedert auf dem Gehalt über 10 % AHV Beiträge ab, hat keinen PK Einlagen und muss sich wohl selbst gegen Unfall versichern. Die Frage ist auch, ob es ein 100% Pensum ist, denn ein Selbständiger muss Leerzeiten ausgleichen und eine Buchhaltung für die Steuerverwaltung erstelllen. Also es iat zu relativieren.

String Das ganze Beamtentum das von unseren Steuern lebt sollte man mal ganz durchkämmen. Man würde sich schwer wundern.

bananenrepublikaner52 Schweizervolk du sollst aufwachen !!!!

Mikesch also Fr 1140/8 Std pro Tag, das sind Fr 142.50 pro Stunde. Wo ist das Problem?

Mein Treuhänder verlangt Fr 200 pro Stunde. Als Beraterin einer Bundesrätin ist sie wohl ebenso privilegiert.

Rugreufel92 Was macht eigentlich so ganz genau eine Beraterin?

Es gibt doch mit Sicherheit auch Fachbereichsleiter denen sie vertrauen muss. Ich glaube auch das es noch andere Berater gibt.

Ich glaube eher das man hier noch ein schönes Taschengeld hinterher zahlt.

Kritisch74 Mikesch bringt es auf den Punkt. Es handelt sich um ein Honorar im Bereich eines Auftrages. Da habe ich im Geschäft locker schon das Doppelte bezahlt. Von dem Betrag müssen die Sozialbeiträge bezahlt werden. Da sieht man wieder einmal: Die Presse stellt einen Sachverhalt völlig falsch dar, wohl wissentlich um die Leser aufzubringen, die auch noch darauf reinfallen. Eine andere Frage

ist, ob es Frau Suess wirklich noch braucht. Das kann ich nicht beantworten. Fakt ist, dass das genannte "Salär" für einen Auftrag völlig im Rahmen ist, wenn nicht sogar

eher tief.

Wizeuveith84 Kritisch74 Sie kommen nicht aus der Ecke, ich muss gucken wie ich meine Rechnungen bezahle? Wenn Sie sich so teuer beraten lassen müssen, dann frag ich mich woran das liegt. Ausserdem woher wissen Sie, dass dies ein einmaliger Auftrag ist?

Ich bin dankbar für offengelegte Relationen.

Damit ich für meine ebeso wichtige berufliche Aufgabe in der Gesellschaft eine vernünftige Lohnerhöhung fordern kann. Anpassen.

Oder möchten Sie mir sagen, dass jene Leute, die das tägliche Leben aufrecht halten, wie praktisch alle Leser hier weniger wichtig wären? Ohne diese Leute mit 20.-/ 40.-/h würde nichts funktionieren - auch bräuchte es keine Berater mehr und auch Sie könnten sich diese nicht mehr leisten.