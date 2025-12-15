  1. Privatkunden
«Ungerechtfertigt und exzessiv» Amnesty International kritisiert Polizeigewalt an Berner Gaza-Demo

SDA

16.12.2025 - 00:01

Amnesty International Schweiz kritisiert insbesondere die rund zehnstündige Einkesselung in der Schauplatzgasse. (Archivbild)
Amnesty International Schweiz kritisiert insbesondere die rund zehnstündige Einkesselung in der Schauplatzgasse. (Archivbild)
Keystone

Amnesty International wirft der Berner Polizei nach der eskalierten Gaza-Demonstration im Oktober unverhältnismässige Gewalt und schwere Fehler vor und fordert eine unabhängige Untersuchung des Einsatzes.

Keystone-SDA

16.12.2025, 00:01

16.12.2025, 08:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Amnesty International Schweiz wirft der Berner Polizei ein übermässiges und fehlerhaftes Vorgehen bei der Gaza-Demonstration vor.
  • Friedliche Teilnehmende seien durch die plötzliche Einkesselung und widersprüchliche Durchsagen verletzt oder gefährdet worden.
  • Die Organisation fordert nun eine unabhängige Untersuchung des Einsatzes.
Mehr anzeigen

Amnesty International Schweiz kritisiert die Polizeiintervention bei der eskalierten Gaza-Demonstration in Bern als «ungerechtfertigt und exzessiv». Zu diesem Schluss kommt die Organisation auf Grundlage von Beobachtungen und 180 Zeugenaussagen.

«Auch wenn eine Gruppe erhebliche Sachschäden verursacht hat, war die Reaktion der Polizei von schwerwiegenden Fehlern geprägt», liess sich Juristin Alicia Giraudel am Dienstag in einer Mitteilung zitieren. So seien friedliche Demonstrierende und Unbeteiligte verletzt worden. Freiwillige Rettungskräfte hätten mindestens 326 Personen behandelt.

Insbesondere die Einkesselung kritisierte Amnesty International in ihrem Bericht: Sie sei plötzlich und unter Einsatz von Gewalt ohne klare Warnung erfolgt. Dadurch habe sich die Menschenmenge nicht auflösen können. Zudem seien Schutzbedürftige durch die lange Dauer gefährdet worden.

Auch bei der Kommunikation der Polizei machte die Organisation Mängel geltend. Durchsagen seien nur direkt auf dem Bundesplatz hörbar gewesen, zudem hätten widersprüchliche Anweisungen für Verwirrung gesorgt: Zunächst seien Anwesende via Schauplatzgasse zum Bahnhof geleitet worden, anschliessend via Spitalgasse. In Ersterer fand schliesslich die Einkesselung statt.

Untersuchung gefordert

Die Berner Kantonspolizei gab auf Anfrage von Amnesty an, die Mitteleinsätze angekündigt zu haben. Die Stellungnahme von Kommandant Christian Brenzikofer liegt Keystone-SDA vor. Die Einkesselung der «militanten und gewaltbereiten Gruppierungen» hatte demnach unter anderem zum Ziel, den friedlichen Teilnehmenden eine Platzkundgebung zu ermöglichen.

An Nachbesprechungen wird laut der Stellungnahme auch an die Polizei gerichtete Kritik berücksichtigt. Amnesty International begrüsst diese Initiative als «ersten positiven Schritt», fordert aber eine weitergehende Untersuchung des Einsatzes.

Bislang keine Anzeige

Bei der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration vom 11. Oktober kam es zu schweren Ausschreitungen, Randalierer verursachten Sachschaden in Millionenhöhe. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer ein. Ihr zufolge wurden 18 Einsatzkräfte verletzt.

Mehr als 500 Personen hat die Polizei in diesem Rahmen kontrolliert. Zur Anzeige gebracht wurde bisher niemand, wie die Berner Kantonspolizei auf Anfrage mitteilte. Die Ermittlungen seien nach wie vor im Gange.

