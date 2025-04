Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat einen 18-jährigen Schweizer festgenommen. sda

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat einen 18-jährigen Schweizer festgenommen, der verdächtigt wird, einen Amoklauf im Grossen Rat angedroht zu haben.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat am Mittwoch eine Person festgenommen, die verdächtigt wird, eine Drohung gegen das Basler Kantonsparlament ausgesprochen zu haben.

Der 18-jährige Schweizer steht in Verdacht, in den vergangenen Tagen einen Amoklauf im Grossen Rat angedroht zu haben. Den Fachleuten des Dezernates Digitale Kriminalität der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gelang es, den im Kanton Solothurn wohnhaften Mann als mutmasslichen Urheber zu identifizieren, heisst es in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei Bern konnte ihn in Langenthal anhalten und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt übergeben.

Aufgrund des laufenden Verfahrens und aus polizeitaktischen Gründen können keine weiteren Angaben gemacht werden.