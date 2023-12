Für Einwohner an der Zürcher Goldküste ist Vorsicht geboten: Das legen Daten der Helvetia-Versicherung nahe.

Besonders hoher Schaden entsteht demnach bei Einbrüchen an Gemeinden des rechten Zürichsee-Ufers, der Goldküste.

Die Auswertung zeigt auch, an welchen Wochentagen und in welchen Monaten am häufigsten eingebrochen wird.