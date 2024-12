An der Etzelpark-Tankstelle in Dintikon AG kostet Bleifrei-95-Benzin nur 1.59 Franken pro Liter. Tiktok/winti_benzin

Der Unternehmer Michael Knobel kämpft mit Tiefpreisen gegen die hohen Benzinkosten in der Schweiz. Seine neueste Tankstelle in Dintikon AG ist Teil einer Strategie, die vielerorts den Wettbewerb neu definiert.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unternehmer Michael Knobel eröffnet eine weitere Etzelpark-Tankstelle in Dintikon AG und bietet Bleifrei-95-Benzin für 1,59 Franken pro Liter an.

Seine Tiefpreis-Strategie zwingt lokale Konkurrenten häufig zu Preissenkungen.

Knobel kritisiert den Schweizer Benzinmarkt als «krank» und sieht seine Tankstellen als Lösung, um faire Preise durch Wettbewerb zu ermöglichen. Mehr anzeigen

Michael Knobel betreibt eine Reihe von freien Tankstellen: Nach Füllinsdorf BL, Thayngen SH, Pfäffikon SZ, Winterthur und Gossau SG hat der 44-Jährige am 23. August eine Filiale seiner Etzelpark-Tankstelle in Dintikon AG eröffnet. Das Bleifrei-95-Benzin kostet bei ihm aktuell 1,59 Franken.

Mit seiner Tiefpreis-Strategie zwingt der Unternehmer die Konkurrenz meist zu einer Reaktion. An den weiteren Etzelpark-Standorten liessen andere Anbieter plötzlich auch die Preise fallen. Zum Vergleich: Gemäss TCS kostet Bleifrei-95-Benzin in der Schweiz derzeit durchschnittlich 1.72 Franken pro Liter.

«Jetzt bringen wir die Preise auch hier runter», sagt Knobel in einem Video auf Tiktok. Sein Preis liege etwa 15 bis 20 Rappen unter dem lokalen Schnitt. Die Qualität seiner Ware sei aber dennoch garantiert: «Wir mischen nichts unter, das die Kilometerleistung mindert», versichert Knobel.

«Der Mark ist krank»

«Wenn der Preis der anderen Anbieter rund um meine Tankstellen so tief sein kann, warum kann er es dann nicht in der ganzen Schweiz?», fragte Knobel Ende August in einem Interview.

Der Benzin-Markt sei krank. Aber überall dort, wo er selbst eine Tankstelle aufmache, funktioniere der Markt wieder. Gut möglich, dass auch in der Region Dintikon diejenigen Lenkerinnen und Lenker verbreitet profitieren, die Verbrenner fahren.