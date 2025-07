Balkon bricht an Neubau ab – deshalb konnte es dazu kommen

Der Vorfall ereignete sich in Nürensdorf ZH. Symbolbild: Google Street View

In Nürensdorf ZH ist Ende April ein Balkon von einem Neubau abgeknickt. Nun zeigt ein Gutachten: Die Ursache war ein folgenschwerer Fehler beim Einbau der tragenden Konstruktion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Nürensdorf ZH führte ein Baufehler zum Abbruch eines Balkons.

Schuld war der fehlerhafte Einbau von vorgefertigten Eisenkonstruktionen.

Der Vorfall verzögert den Einzugstermin. Mehr anzeigen

Ende April bricht in Nürensdorf ZH an einem Neubau ein Balkon ab. Nachbarn entdecken den Knick am nächsten Morgen. Verletzt wird niemand. Mittlerweile ist die Untersuchung zur Ursache durch ein unabhängiges Ingenieurbüro abgeschlossen.

«Während der Bauarbeiten wurden die vorgefertigten Eisenkonstruktionen falsch eingebaut», sagt Bauherr René Baumann zum «Zürcher Unterländer». Demnach sei beim obersten Balkon dieselbe Konstruktion wie bei den zwei darunter verwendet worden. Der Oberste sei allerdings anders als die anderen nach innen gebaut und rage kaum aus dem Gebäude heraus.

So sei für den untersten Balkon nur noch die Eisenkonstruktion für den obersten übrig geblieben, die das Gewicht eines herausragenden Balkons aber nicht zu stemmen vermochte.

Keine Gefahr bei weiteren Balkonen

Grund zur Sorge bestehe bei den weiteren Balkonen nicht: «Es war nur dieser eine Balkon vom Fehler betroffen», wird Baumann vom «Zürcher Unterländer» zitiert. Dennoch seien bei der Gemeinde nachträgliche Stützen beantragt worden. Diese hat das Gesuch bewilligt.

Der Vorfall hat eine Verzögerung beim Einzugsdatum zur Folge. Statt wie geplant Anfang August können neue Mieter*innen erst am 1. Oktober in ihr neues Zuhause. Für drei der vierzehn Wohnungen sind kürzlich Inserate aufgeschaltet worden.