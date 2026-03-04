An Ustermer Schule brodelt es – Gemeinderat fordert Untersuchung

Der Schauplatz für das absurde Szenario ist das Schulhaus Pünt in Uster. Maps

Ein bewaffneter Polizeieinsatz bei einem Personalgespräch sorgt in Uster für politische Turbulenzen. Am Schulhaus Pünt stehen Schulverwaltung und -pflege wegen Führungsstil, Rekursen und hoher Fluktuation in der Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Schulhaus Pünt in Uster sorgt ein Polizeieinsatz bei einem Personalgespräch 2023 für Kritik, nachdem bewaffnete Beamte beigezogen wurden und kein offizieller Polizeirapport existiert.

Gemeinderäte werfen Schulverwaltung und Schulpflege Einschüchterung, fehlendes rechtliches Gehör und hohe Kosten durch Rekurse vor.

Die Behörden verteidigen ihr Vorgehen als rechtmässig und üblich.

Zusätzlich belasten eine auffällige Kündigungswelle mit 22 Abgängen sowie weitere Spannungen an anderen Schulhäusern das Vertrauen in die Ustermer Schulführung. Mehr anzeigen

Im Schulhaus Pünt in Uster brodelt es gewaltig. Lehrpersonen und Mitarbeitende berichten von Redeverboten, Rekursen und einer auffälligen Kündigungswelle. Im Zentrum der Kritik stehen Schulverwaltung, Schulleitung und Schulpflege. Besonders ein Vorfall aus dem Jahr 2023 schlägt nun hohe Wellen, wie der «Tages-Anzeiger» zuvor berichtete.

Die Situation eskalierte am 24. November 2023. Der Leiter der Schulverwaltung, Guido Schär, lud eine Mitarbeiterin zu einem Personalgespräch vor. Dabei übergab er ihr eine «Verwarnung ohne Rechtsfolge», ohne sie zuvor ausführlich zur Sache anzuhören. Doch damit nicht genug: Für das Gespräch wurde ein Polizeieinsatz organisiert, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Zwei Polizisten erschienen ohne Uniform, aber bewaffnet, in der Schulverwaltung. Die betroffene Mitarbeiterin wusste nichts davon. Erst während des Gesprächs bemerkte sie zwei Personen vor der halboffenen Tür. Sie öffnete die Tür und verlangte, dass sich die beiden vorstellen. Der Vorfall ist im Protokoll der Schule dokumentiert, das dieser Redaktion vorliegt.

Politische Anfrage – und ein fehlender Polizeirapport

Der Fall wurde am 19. Januar 2026 auch im Gemeinderat Uster thematisiert. Fünf Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von FDP, SVP, GLP und BPU stellten eine Anfrage mit schweren Vorwürfen gegen Schulverwaltung, Schulleitung und Schulpflege.

Sie schreiben unter anderem: «Der Leiter der Schulverwaltung führt ohne Anwesenheit der Schulleitung Personalgespräche durch, einmal sogar mit bewaffnetem Polizeischutz.» Besonders brisant: Ein offizieller Polizeirapport zu diesem Einsatz existiert nicht.

Behörden verteidigen Vorgehen

In einem Schreiben vom 10. Februar 2026 erklären Schulpflegepräsidentin Patricia Bernet und Gesamtschulleiter Markus Zollinger, warum die Polizei beigezogen wurde. Man habe dies getan, um «alle Anwesenden bei einer allfälligen Eskalation während oder nach einem Gespräch schützen zu können».

Der Einsatz sei gestützt auf Paragraf 6 des Zürcher Polizeigesetzes erfolgt und stelle ein «übliches Vorgehen in allen Abteilungen der Stadt» dar. Aufgrund von Paragraf 43 des Polizeigesetzes habe sich zudem «das Erstellen eines Polizeiberichtes erübrigt». Doch diese Darstellung überzeugt nicht alle.

Vorwurf der Einschüchterung

Bei Betroffenen entstand der Eindruck, der Polizeieinsatz sei zur Einschüchterung der Mitarbeiterin erfolgt. Dem widerspricht jedoch Stadträtin und Sicherheitschefin Beatrice Caviezel (GLP).

Sie erklärt: «Hintergrund waren Äusserungen beziehungsweise Verhaltensweisen der betroffenen Person, die dem Amtsgeheimnis unterliegen.»

Die betroffene Person selbst bestreitet diese Darstellung entschieden. Sie habe weder kritische Äusserungen noch ein Verhalten gezeigt, das einen Polizeieinsatz gerechtfertigt hätte.

Rekurse und teure Rechtsberatung

Die politischen Vorstösse zeichnen ein Bild von tieferliegenden Problemen im Schulhaus Pünt. In der Anfrage ist von Willkür, Redeverboten und Abmahnungen ohne rechtliches Gehör die Rede.

Zwei Angestellte haben bereits Rekursverfahren eingeleitet, die noch laufen. In einem Fall musste die Schule laut Schulpflegepräsidentin bereits 37’000 Franken für externe juristische Beratung ausgeben.

Auffällige Kündigungswelle

Auch die Personalsituation sorgt für Diskussionen. Laut den Gemeinderäten seien Abgänge und Ausfälle «eklatant».

In den letzten zwei Jahren haben 22 Mitarbeitende das Schulhaus Pünt verlassen oder sind langzeitig krankgeschrieben, darunter 10 Klassenlehrpersonen. Mehrere Lehrkräfte bestätigten diese Zahlen gegenüber dieser Redaktion.

Die Schulbehörde relativiert jedoch: Die Fluktuation sei «vergleichbar mit der Fluktuation aller Schuleinheiten».

Scharfe Kritik aus dem Gemeinderat

Für Paul Stopper (BPU), Erstunterzeichner der Anfrage, sind die Antworten der Behörden ungenügend.

«Die Antworten zeugen von Überheblichkeit und fehlender Selbstkritik», sagt Stopper. Besonders stört ihn die Aussage, Polizeieinsätze bei Personalgesprächen seien «üblich».

«Solche Einsätze sind bei unbescholtenen Personen missbräuchliche Machtdemonstrationen», so Stopper. Er bringt deshalb eine Administrativuntersuchung ins Spiel.

Auch in einem anderen Schulhaus rumort es

Die Kritik an den Ustermer Schulbehörden beschränkt sich nicht auf das Schulhaus Pünt. In Niederuster haben 24 Lehrpersonen einen Brief an die Schulpflege geschrieben. Darin kritisieren sie ein Sparprogramm und fordern, die Bevölkerung darüber zu informieren.

Die Lehrkräfte schreiben: «Wir fordern Sie nachdrücklich auf, unverzüglich eine öffentliche Information der Bevölkerung über Umfang, Begründung und erwartete Auswirkungen dieser Massnahmen zu veranlassen.»

Doch Schulpflegepräsidentin Bernet und Gesamtschulleiter Zollinger lehnen dies ab. In ihrem Antwortbrief vom 13. Februar halten sie fest: «Aus Sicht der Schulpflege ist keine besondere Information der Öffentlichkeit notwendig.»

Viele offene Fragen

Der Fall wirft weiterhin zahlreiche Fragen auf: Warum wurde für ein Personalgespräch ein bewaffneter Polizeieinsatz angeordnet? Weshalb gibt es keinen offiziellen Polizeirapport? Und lässt sich das offenbar belastete Arbeitsklima im Schulhaus Pünt wieder beruhigen?

Der Bezirksrat Uster, der die Rechtsaufsicht über die Schulbehörde ausübt, ist über die Vorgänge informiert. Ein aufsichtsrechtliches Verfahren läuft derzeit jedoch nicht.