Schwierige Identifizierung der Opfer Angehörige suchen verzweifelt nach ihren Kindern

Helene Laube

2.1.2026

Unglück in Crans-Montana
Unglück in Crans-Montana. In der Silvesternacht ist es in Crans-Montana im Wallis zu einer der grössten Brand-Katastrophen gekommen, die es in der Schweiz je gegeben hat. Laut Behörden sind mindestens 40 Menschen gestorben, über 100 Personen sind zum Teil schwerverletzt. 

In der Silvesternacht ist es in Crans-Montana im Wallis zu einer der grössten Brand-Katastrophen gekommen, die es in der Schweiz je gegeben hat. Laut Behörden sind mindestens 40 Menschen gestorben, über 100 Personen sind zum Teil schwerverletzt. 

Bild: AFP

Unglück in Crans-Montana. Zur Katastrophe kam es in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS gegen 1.30 Uhr, als ein Brand ausbrach.

Zur Katastrophe kam es in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS gegen 1.30 Uhr, als ein Brand ausbrach.

Bild: AFP

Unglück in Crans-Montana. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Was die Ursache für das Unglück ist, ist noch nicht klar.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Was die Ursache für das Unglück ist, ist noch nicht klar.

Bild: AFP

Unglück in Crans-Montana. Die Ermittlungen über die Brandursache sind in vollem Gange. 

Die Ermittlungen über die Brandursache sind in vollem Gange. 

Bild: sda

Unglück in Crans-Montana. Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall».

Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall».

Bild: Keystone/Alessandro Della Valle

Unglück in Crans-Montana. Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus.

Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus.

Bild: sda

Unglück in Crans-Montana. Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt.

Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt.

Bild: sda

Unglück in Crans-Montana. So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus.

So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus.

Bild: Tripadvisor

Unglück in Crans-Montana. Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock.

Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock.

Bild: Keystone/Police Cantonale Valaisanne

Unglück in Crans-Montana. Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. 

Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. 

Bild: AP

Unglück in Crans-Montana. Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana.

Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana.

Bild: sda

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS hat die Identifizierung der Opfer begonnen. Die Leichen sind so ⁠stark verbrannt, dass ‌es Tage dauern könnte, sie zu identifizieren. Eltern vermisster Jugendlicher bitten in den sozialen Medien verzweifelt ⁠um Informationen über ihre Familienangehörigen.

Helene Laube

02.01.2026, 05:57

02.01.2026, 06:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS mit mindestens 40 Toten hat am Freitag die schwierige Identifizierung der Opfer begonnen.
  • Bei dem Brand wurden zudem 115 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer.
  • Die Identifizierung der Opfer wird nach Behördenangaben «einige Zeit» in Anspruch nehmen.
  • Eltern und Freunde vermisster Jugendlicher bitten nun in den sozialen Medien verzweifelt um Informationen über ihre Familienangehörigen.
Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS mit mindestens 40 Toten hat am Freitag die schwierige Identifizierung der Opfer begonnen. Die Leichen seien so stark verbrannt, dass es Tage dauern könne, bis die Namen aller Opfer festgestellt würden, teilten die Schweizer Behörden ‍mit.

Bei dem Brand wurden zudem 115 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer. Detaillierte Informationen zu den Opfern gibt es aktuell nur sehr wenige. Es ist allerdings davon auszugehen, dass viele junge Menschen bei der Katastrophe zu Schaden kamen. «Es handelt sich um junge Patienten. Im Durchschnitt sind sie zwischen 16 und 26 Jahre alt», sagte Claire Charmet, die Direktorin des Universitätsspitals Lausanne, gegenüber «24 heures».

Laut dem Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard wird die Identifizierung der Opfer «einige Zeit» in Anspruch nehmen. Für die betroffenen Familien sei dies eine «schreckliche» Zeit, räumte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in Sitten ein.

Menschen weinen nach Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht vor der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS.
Menschen weinen nach Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht vor der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS.
Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Aufrufe in sozialen Medien

Eltern und Freunde vermisster Jugendlicher bitten nun in den sozialen Medien verzweifelt um Informationen über ihre Familienangehörigen. «Meine 15-jährige Schwester wird vermisst. Wir haben keine Neuigkeiten seit dem Feuer in der Bar in Crans-Montana», heisst es laut «20 Minuten» in einer auf Instagram geposteten Story. Das Mädchen sei dort mit drei Freunden gewesen, die ebenfalls vermisst werden. Der Verfasser des Beitrags bitte die Leute um Informationen und ihre Mithilfe, hiess es weiter.

In einem weiteren von «20 Minuten» erwähnten Beitrag wird ein junger Mann gezeigt. Er werde seit dem Feuer in Crans-Montana vermisst. «Wenn Sie ihn nach 1.30 Uhr gesehen haben oder wissen, wohin er transportiert wurde, dann kontaktieren Sie mich. Drei seiner Freunde werden ebenfalls vermisst», so die Verfasserin.

Unter den Toten und Verletzten sind nach italienischen Angaben auch Italiener. Zu den Vermissten gehört Giovanni Tamburi aus Bologna, berichtet der «Blick». Seine Mutter habe einen Appell gestartet, um ihren Sohn zu finden. «Wir rufen alle Spitäler an, aber niemand weiss etwas, zumal die Eingelieferten in einem furchtbaren Zustand sind», sagte sie der italienischen Zeitung «La Repubblica». Der 16-Jährige sei mit seinem Vater, der ein Haus in der Schweiz besitzt, nach Crans-Montana in die Ferien gefahren.

«Flashover»-Phänomen erklärt. Warum der Brand in der Bar so rasch eskalieren konnte

«Flashover»-Phänomen erklärtWarum der Brand in der Bar so rasch eskalieren konnte

Vermisste aus Italien

Ebenfalls vermisst werde der 16-jährige Emanuele Galeppini, hiess es weiter. Auch er soll den Silvesterabend mit Freunden in der Bar «Le Constellation» verbracht haben. Seine Familie habe seit der Brandkatastrophe nichts mehr von ihm gehört und warte jetzt verzweifelt auf Hinweise, zitiert der «Blick» aus der italienischen Zeitung «Genova Today».

Laut «20 Minuten» wurde auf Instagram» das Profil «Crans Montana Avis de Recherche» erstellt. Es solle bei der Suche von Angehörigen vermisster Personen helfen und dann wieder geschlossen, werden.

Für Angehörige, nahestehende Personen der Opfer sowie Leichtverletzte und Zeugen wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.

Dutzende Tote bei Silvesterparty in Schweizer Nobel-Skiort

Dutzende Tote bei Silvesterparty in Schweizer Nobel-Skiort

STORY: Nach dem Feuer und einer Explosion während einer Silvesterparty in dem Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana laufen die Ermittlungen. Bei dem Unglück sind nach Polizeiangaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 Personen wurden zudem bei dem Vorfall in einer Bar im Kanton Wallis verletzt. Unter den Opfern sollen auch Ausländer sein. Die genaue Ursache für die Katastrophe war zunächst nicht bekannt. Die Behörden gingen aber laut Staatsanwaltschaft nicht von einem Anschlag aus. Das Feuer in der Bar «Le Constellation» brach um 01.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen aus. Genaue Opferzahlen wollte die Polizei auf einer am Vormittag einberufenen Pressekonferenz nicht nennen. Das italienische Aussenministerium teilte aber mit, es verfüge über Informationen der Schweizer Polizei, die auf etwa 40 Tote hindeuteten.In Crans-Montana ist die Bestürzung über das Unglück gross. Einige sorgen sich um Freunde oder Bekannte. «Ich kenne jemanden, der möglicherweise unter den Opfern ist, und ich kann sie nicht erreichen. Ich mache mir grosse Sorgen. Ich werde versuchen, andere Leute zu kontaktieren, die diese Frau kennen, um herauszufinden, ob sie noch lebt.» Viele Opfer mussten wegen Brandverletzungen behandelt werden. Die meisten Verletzten befänden sich in einem ernsten Zustand, erklärte der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Die Intensivstation des Spitals Wallis sei voll. Patienten wurden deshalb in Krankenhäuser nach Zürich, Genf, Lausanne und Sion verlegt. Zur Versorgung der Verletzten wurden den Behörden zufolge zehn Hubschrauber und 40 Krankenwagen mobilisiert.

01.01.2026

