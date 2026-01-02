Unglück in Crans-Montana In der Silvesternacht ist es in Crans-Montana im Wallis zu einer der grössten Brand-Katastrophen gekommen, die es in der Schweiz je gegeben hat. Laut Behörden sind mindestens 40 Menschen gestorben, über 100 Personen sind zum Teil schwerverletzt. Bild: AFP Zur Katastrophe kam es in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS gegen 1.30 Uhr, als ein Brand ausbrach. Bild: AFP Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Was die Ursache für das Unglück ist, ist noch nicht klar. Bild: AFP Die Ermittlungen über die Brandursache sind in vollem Gange. Bild: sda Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall». Bild: Keystone/Alessandro Della Valle Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus. Bild: sda Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt. Bild: sda So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus. Bild: Tripadvisor Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock. Bild: Keystone/Police Cantonale Valaisanne Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. Bild: AP Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana. Bild: sda Unglück in Crans-Montana In der Silvesternacht ist es in Crans-Montana im Wallis zu einer der grössten Brand-Katastrophen gekommen, die es in der Schweiz je gegeben hat. Laut Behörden sind mindestens 40 Menschen gestorben, über 100 Personen sind zum Teil schwerverletzt. Bild: AFP Zur Katastrophe kam es in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS gegen 1.30 Uhr, als ein Brand ausbrach. Bild: AFP Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Was die Ursache für das Unglück ist, ist noch nicht klar. Bild: AFP Die Ermittlungen über die Brandursache sind in vollem Gange. Bild: sda Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall». Bild: Keystone/Alessandro Della Valle Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus. Bild: sda Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt. Bild: sda So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus. Bild: Tripadvisor Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock. Bild: Keystone/Police Cantonale Valaisanne Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. Bild: AP Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana. Bild: sda

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS hat die Identifizierung der Opfer begonnen. Die Leichen sind so ⁠stark verbrannt, dass ‌es Tage dauern könnte, sie zu identifizieren. Eltern vermisster Jugendlicher bitten in den sozialen Medien verzweifelt ⁠um Informationen über ihre Familienangehörigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS mit mindestens 40 Toten hat am Freitag die schwierige Identifizierung der Opfer begonnen.

Bei dem Brand wurden zudem 115 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer.

Die Identifizierung der Opfer wird nach Behördenangaben «einige Zeit» in Anspruch nehmen.

Eltern und Freunde vermisster Jugendlicher bitten nun in den sozialen Medien verzweifelt um Informationen über ihre Familienangehörigen. Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS mit mindestens 40 Toten hat am Freitag die schwierige Identifizierung der Opfer begonnen. Die Leichen seien so stark verbrannt, dass es Tage dauern könne, bis die Namen aller Opfer festgestellt würden, teilten die Schweizer Behörden ‍mit.

Bei dem Brand wurden zudem 115 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer. Detaillierte Informationen zu den Opfern gibt es aktuell nur sehr wenige. Es ist allerdings davon auszugehen, dass viele junge Menschen bei der Katastrophe zu Schaden kamen. «Es handelt sich um junge Patienten. Im Durchschnitt sind sie zwischen 16 und 26 Jahre alt», sagte Claire Charmet, die Direktorin des Universitätsspitals Lausanne, gegenüber «24 heures».

Laut dem Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard wird die Identifizierung der Opfer «einige Zeit» in Anspruch nehmen. Für die betroffenen Familien sei dies eine «schreckliche» Zeit, räumte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in Sitten ein.

Menschen weinen nach Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht vor der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS. Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Aufrufe in sozialen Medien

Eltern und Freunde vermisster Jugendlicher bitten nun in den sozialen Medien verzweifelt um Informationen über ihre Familienangehörigen. «Meine 15-jährige Schwester wird vermisst. Wir haben keine Neuigkeiten seit dem Feuer in der Bar in Crans-Montana», heisst es laut «20 Minuten» in einer auf Instagram geposteten Story. Das Mädchen sei dort mit drei Freunden gewesen, die ebenfalls vermisst werden. Der Verfasser des Beitrags bitte die Leute um Informationen und ihre Mithilfe, hiess es weiter.

In einem weiteren von «20 Minuten» erwähnten Beitrag wird ein junger Mann gezeigt. Er werde seit dem Feuer in Crans-Montana vermisst. «Wenn Sie ihn nach 1.30 Uhr gesehen haben oder wissen, wohin er transportiert wurde, dann kontaktieren Sie mich. Drei seiner Freunde werden ebenfalls vermisst», so die Verfasserin.

Unter den Toten und Verletzten sind nach italienischen Angaben auch Italiener. Zu den Vermissten gehört Giovanni Tamburi aus Bologna, berichtet der «Blick». Seine Mutter habe einen Appell gestartet, um ihren Sohn zu finden. «Wir rufen alle Spitäler an, aber niemand weiss etwas, zumal die Eingelieferten in einem furchtbaren Zustand sind», sagte sie der italienischen Zeitung «La Repubblica». Der 16-Jährige sei mit seinem Vater, der ein Haus in der Schweiz besitzt, nach Crans-Montana in die Ferien gefahren.

Vermisste aus Italien

Ebenfalls vermisst werde der 16-jährige Emanuele Galeppini, hiess es weiter. Auch er soll den Silvesterabend mit Freunden in der Bar «Le Constellation» verbracht haben. Seine Familie habe seit der Brandkatastrophe nichts mehr von ihm gehört und warte jetzt verzweifelt auf Hinweise, zitiert der «Blick» aus der italienischen Zeitung «Genova Today».

Laut «20 Minuten» wurde auf Instagram» das Profil «Crans Montana Avis de Recherche» erstellt. Es solle bei der Suche von Angehörigen vermisster Personen helfen und dann wieder geschlossen, werden.

Für Angehörige, nahestehende Personen der Opfer sowie Leichtverletzte und Zeugen wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.