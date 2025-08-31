Mit diesem Auto fährt ein Mann nach einem Crash mit einer Autobahn-Abschrankung noch Kilometer weiter. Geraucht hat es dabei auch noch. Kantonspolizei St. Gallen

Ein Mann rammt eine Bau-Abschrankung auf der Autobahn und fährt mit rauchendem Wagen weiter. Als die Polizei ihn stoppt, stellt sie fest, dass er 84-jährig und fahrunfähig ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei erhält Meldung von einem stark beschädigten und rauchenden Auto, unterwegs im Kanton St. Gallen.

Wenig später stoppt eine Patrouille den Lenker. Dieser ist 84-jährig und fahrunfähig.

Die Schäden an seinem Auto stammen von der Kollision mit einer Baustellen-Abschrankung auf der A13 kurz davor. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei St. Gallen übt sich in vornehmer Zurückhaltung, als sie über einen Einsatz bericht, zu dem einige ihrer Beamten am Samstagabend ausrücken mussten.

Ein 84-Jähriger sei fahrunfähig unterwegs gewesen, habe seine Fahrt aber fortgesetzt. Kurz nach 19.30 habe die Zentrale eine Meldung erhalten, dass ein Mann mit einem rauchenden und stark beschädigten Auto auf der Landstrasse von Haag SG nach Sennwald SG unterwegs sei.

Eine Patrouille habe den Senior wenig später angehalten.

«Blutprobe und Fahrausweis abgegeben»

Bei der Kontrolle habe sie einerseits dessen Fahrunfähigkeit festgestellt – worin diese bestanden habe, präzisiert sie an dieser Stelle nicht. Anderseits findet sie heraus, dass der Mann zuvor auf der Autobahn A13 zwischen Sevelen SG und Buch SG – mehr als 10 Kilmoeter entfernt – die Abschrankung einer Baustelle gerammt hat.

Ob der betagte Lenker dies bemerkt hat, gibt die Kantonspolizei nicht bekannt. Lakonisch schreibt sie, der Mann habe eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Fahrausweis abgeben müssen. Die Fahrunfähigkeit muss also an einem Stoff liegen, der sich in seinem Körper befunden hat.

Der Schaden am Auto und er Autobahn-Infrastruktur betrage mehrere tausend Franken.