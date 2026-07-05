Da wirkt selbst die Kantonspolizei Aargau erstaunt: Bei Vordemwald ist ihr ein Töfffahrer mit 189 km/h ins Netz gegangen, wo nur 80 km/h erlaubt sind. Getrunken hat der Mann auch – nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Ein Lasermessgerät der Polizei im Einsatz: Im Aargau wurde so ein Töfffahrer erwischt, der 104 km/h zu schnell war. (Symbolbild)

Satte 189 km/h statt der erlaubten 80 km/h: Ein Töfffahrer hat im Kanton Aargau seinen Führerausweis verloren und hat nun Ärger mit der Justiz. «Nach Abzug der gesetzlich zulässigen Toleranz beträgt die noch strafbare Überschreitung beeindruckende 104 km/h», hält die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung fest.

Die Beamten hatten sich am gestrigen Sasmtag mit einem Lasermessegrät im Bowald platziert, der «ein beliebter Ausflugsabschnitt bei Vordemwald» sei. Gegen 15 Uhr sei der Mann mit seinem Motorrad in die Kontrolle gerast und anschliessend von einer Patrouille gestoppt worden. Zu allem Überfluss roch der 40-Jährige auch noch nach Alkohol.

Ein Atemlufttest habe «einen qualifizierten Alkoholwert» ergeben – und nun ermittelt auch noch die Staatsanwaltschaft gegen den Mann: Wegen der extrem hohen Geschwindigkeit fällt die Sache unter den sogenannten Raserartikel.

Das Töff des Delinquenten wurde sichergestellt und der Führerausweis noch vor Ort eingezogen.