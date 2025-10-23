Zum Angriff kam es in der Nähe des Sternenplatzes. Screenshot Google Maps

Ein Primarschüler aus Dottikon AG wurde auf dem Heimweg im Bus brutal attackiert und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Mutter erstattete Anzeige, im Dorf formiert sich Widerstand gegen zunehmende Gewalt unter Kindern.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schüler aus Dottikon AG wurde im Schulbus von einem anderen Kind attackiert und ohnmächtig geschlagen.

Die Mutter reichte Strafanzeige ein und initiierte eine Petition gegen Gewalt im Schulalltag.

Schule und Gemeinde zeigen sich betroffen und prüfen zusätzliche Präventionsmassnahmen. Mehr anzeigen

Ein schwerer Gewaltvorfall erschüttert die Primarschule am Maiengrün in Dottikon AG: Ein Viertklässler wurde am Montagmittag in einem Schulbus von einem anderen Kind angegriffen und mehrfach geschlagen. Laut der Mutter, die gegenüber der «Aargauer Zeitung» sprach, erlitt ihr Sohn Schläge gegen Kopf und Bauch und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Der Bub wurde ins Spital gebracht und musste mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung über Nacht zur Beobachtung bleiben. «Er hatte Glück – die Untersuchungen zeigten keine inneren Verletzungen», sagte die Mutter. Am Dienstag hätten sich der mutmassliche Täter und dessen Eltern persönlich entschuldigt.

Doch damit will sich die Familie nicht zufriedengeben. Nachdem Videos der Prügelei im Umlauf waren, stellte die Mutter am Mittwoch Strafanzeige bei der Polizei. «Als ich die Aufnahmen sah, war mir klar, dass eine einfache Entschuldigung nicht reicht», erklärte sie.

Petition gegen Gewalt im Schulumfeld

Unterstützt wird sie von einer Bekannten, die eine Petition gegen Gewalt unter Kindern lanciert hat – sowohl online als auch im Dorf. Bereits am ersten Abend unterzeichneten über 120 Personen. Gefordert werden mehr Aufsicht in Schulbussen, klare Konsequenzen bei wiederholten Übergriffen und sichere Wege für alle Kinder.

«Solche Ereignisse dürfen niemals Teil des Schulalltags sein», heisst es im Petitionstext. Die Mutter berichtet, sie habe «viel Zuspruch und zahlreiche Reaktionen» von anderen Eltern erhalten. Ihrem Sohn gehe es inzwischen besser, er wolle bald wieder zur Schule gehen.

Schule spricht von «erschütterndem Vorfall»

Der Schulvorstand und die Schulleitung reagierten umgehend. «Wir bedauern den schlimmen Vorfall ausserordentlich und sind erleichtert, dass es dem Kind besser geht», sagte der Dottiker Gemeinderat Benjamin Meier, der im Schulvorstand sitzt, gegenüber der «Aargauer Zeitung» Man habe sofort Gespräche mit allen Beteiligten geführt und die Eltern informiert.

Auch Schulleiterin Sonja Bachmann zeigte sich betroffen. Sie bestätigte, dass die Schulleitung und die Schulsozialarbeit unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls eingegriffen hätten. Gewaltprävention sei seit Längerem ein Thema, man stehe im Austausch mit der Postauto AG und den Eltern, um das Verhalten in den Bussen zu verbessern.

Am kommenden Montag soll der Fall an der nächsten Vorstandssitzung offiziell behandelt werden.