Angst vor der Zukunft in Kandersteg BE

Das Dorfzentrum von Kandersteg. Bild: IMAGO/imagebroker

Seit 2019 gerät der Spitze Stein, eine Felsformation über dem Oeschinensee, zunehmend in Bewegung. Dem Ort Kandersteg droht eine ungewisse Zukunft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Millionen Kubikmeter Fels drohen über dem Oeschinensee ins Tal zu stürzen.

Es wurde zur Sicherheit eine Planungszone verhängt, die Bauprojekte vorübergehend einschränkt.

Für den Ort Kandersteg eine gravierende Massnahme, die Bewohner fürchten um ihre touristische Zukunft. Mehr anzeigen

In Kandersteg BE geht die Angst um. Die Angst vor einer gewaltigen Felsformation hoch über dem Oeschinensee. Der Spitze Stein könnte für die Zukunft des Ortes verheerend sein. Denn Millionen Kubikmeter Fels drohen ins Tal zu stürzen, was zu einer grossen Gefahr für Kandersteg werden könnte.

Einschränkungen sind jetzt schon zu merken, seit 2022 ist eine Planungszone über das Gebiet verhängt, wie der «Blick» schreibt.

Eine Gefährdungskarte mit drei Gefahrenstufen wurde erstellt, dabei gilt das Dorfzentrum als besonders gefährdet. «Deswegen sind weniger Touristen im Dorf, das spüren wir hier im Laden», sagt Katharina Steiner, die ein Sportgeschäft im Zentrum betreibt.

Hotels und Geschäfte sind deshalb auch in ihren baulichen Möglichkeiten stark eingeschränkt, erforderliche Anbauten sind nicht möglich. Auch Modernisierungen – wie neue Fenster gingen nicht, wenn die zurzeit nur vorübergehenden Massnahmen ab 2026 definitiv feststehen würden.

Gemeindepräsident René Maeder erklärt deshalb frustriert im «Blick»: «Das könnte unser Ende als Tourismus-Destination sein, wenn das so bleibt.» 60 Prozent der Hotelbetten in Kandersteg wären betroffen.

Neues Gutachten ist in Auftrag

Nils Hählen, Leiter Abteilung Naturgefahren beim Kanton Bern, sieht wenig andere Möglichkeiten: «Gemäss Vorgaben des Bundes werden erhebliche Gefährdungen dort ausgeschieden, wo Gefahrenprozesse mit starker Intensität zu erwarten sind. Es ist gemäss diesen Vorgaben unbedeutend, ob Schäden nur an Gebäuden oder auch bei Menschen erwartet werden müssen.»

Für die Betroffenen im Ort gibt es deshalb nur zwei Möglichkeiten: Das Gefahrenpotenzial muss neu beurteilt werden und das Dorfzentrum keine rote Zone mehr sein. Deshalb wurde schon ein neues Gutachten in Auftrag gegeben.

Die zweite Möglichkeit würde dann richtig teuer werden, denn das Dorf müsste mit zusätzlichen Schutzmassnahmen gesichert werden. Ob dabei der Kanton und der Bund mitspielen ist aber fraglich, denn ein Präzedenzfall ist die Situation in Kandersteg für die Behörden nicht.