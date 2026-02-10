  1. Privatkunden
Anklage fordert 15 Jahre Haft 51-Jähriger erschoss Geschäftspartner auf offener Strasse

SDA

10.2.2026 - 20:35

15 Jahre Haft hat eine Staatsanwältin am Dienstag in Kreuzlingen für einen 51-jährigen Mann wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. (Symbolbild)
15 Jahre Haft hat eine Staatsanwältin am Dienstag in Kreuzlingen für einen 51-jährigen Mann wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. (Symbolbild)
Bild: sda

Im April 2023 erschoss ein 51-Jähriger einen Mann in Kreuzlingen während eines Streits auf offener Strasse. Nun ist die Gerichtsverhandlung gegen ihn zu Ende gegangen. Ein Urteil wird für Mittwochnachmittag erwartet.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

10.02.2026, 20:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 51-jähriger Mann erschoss in Kreuzlingen im April 2023 auf offener Strasse einen Geschäftskollegen.
  • Die Tat wurde auf Videoaufnahmen festgehalten.
  • Die Staatsanwaltschaft fordert nun 15 Jahre Haft wegen vorsätzlicher Tötung. Den Tatbestand des Mordes sieht sie, im Gegensatz zu einem Anwalt der Opferfamilie, als nicht erfüllt an.
  • Der Beschuldigte beteuerte nach einem langen Streit mit dem späteren Opfer in einer Kurzschlussreaktion gehandelt zu haben. Gegenstand des Streits waren Investitionen im Ausland.
  • Die Verteidigung verlangte eine niedrigere Haftstrafe: maximal zehn Jahre wegen vorsätzlicher Tötung.
Mehr anzeigen

15 Jahre Haft hat eine Staatsanwältin am Dienstag in Kreuzlingen für einen 51-jährigen Mann wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Für eine fünf Jahre geringere Haftstrafe setzte sich der Verteidiger des Mannes ein. Ein Anwalt der Opferfamilie verlangte eine Verurteilung wegen Mordes.

«Es geht heute nicht um die Frage, wer geschossen hat.» Das sagte die Staatsanwältin am Dienstag vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen während eines Prozesses zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein heute 51-jähriger Mann im April 2023 gemäss Anklage nach einem Streit seinen Geschäftspartner mit drei Schüssen auf offener Strasse tötete. Es müsse die Frage beantwortet werden, wie hoch die Strafe ausfällt.

Videoaufnahmen zeigten den Streit zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer und das Geschehen kurz vor den Schüssen. Zudem wurden beim 51-Jährigen Schmauchspuren festgestellt und Zeugenaussagen belasten ihn, führte die Staatsanwältin weiter aus. Die Antwort der Staatsanwaltschaft auf die Frage nach der Strafe: 15 Jahre Haft wegen vorsätzlicher Tötung.

Streit um Investitionen im Ausland

Zur Tat sagte die Staatsanwältin, dass diese einer Exekution geglichen habe. «Der letzte Schuss war ein gezielter Kopfschuss, nicht zufällig oder unkontrolliert, sondern final.» Das Tötungsdelikt sei kein Unfall oder Notwehr gewesen. «Ein vernünftig handelnder Mensch wäre zweifellos in der Lage gewesen, anders zu reagieren, als dies der Beschuldigte tat.»

Neben Rupperswil. Diese 9 Mordfälle haben die Schweiz geprägt – und sorgen heute noch für Gänsehaut

Neben RupperswilDiese 9 Mordfälle haben die Schweiz geprägt – und sorgen heute noch für Gänsehaut

Die Staatsanwältin kam auch darauf zu sprechen, warum die Anklage nicht auf Mord lautete. «Isoliert betrachtet» gebe es Merkmale, die auf Mord hindeuteten. «Die Schwelle von vorsätzlicher Tötung zu Mord wurde aber nicht eindeutig überschritten», sagte die Staatsanwältin weiter.

Am Morgen hatte der Beschuldigte argumentiert, dass er wegen eines langen Streits mit seinem Geschäftspartner «in einem Tunnel» gewesen sei. Immer wieder habe er Stimmen in seinem Kopf gehört. 

Beschuldigter spricht von Kurzschlussreaktion

Letztlich habe er in einer «Kurzschlussreaktion» gehandelt, sagte der 51-Jährige. Im Streit ging es nach den Angaben des Beschuldigten um Investitionen im Ausland respektive um Geld, das er von seinem Geschäftspartner zurückhaben wollte.

Immer wieder habe er auf Dialog gesetzt und mehrmals nachgefragt, wann er sein Geld zurückbekomme. Sein Geschäftspartner sei darauf aber nicht eingegangen. Stattdessen habe dieser ihn und seine Familie bedroht, so der Beschuldigte.

«Vermutlich aus Angst» habe er einen Revolver mitgenommen, als er zum Büro seines Geschäftspartners fuhr, so der 51-Jährige weiter. Warum er eine Waffe einpackte, liess er aber offen. «Schon mehrmals habe ich mich selber gefragt: Warum?»

Später in der Verhandlung verlangte der Verteidiger des Mannes eine tiefere Haftstrafe, nämlich maximal zehn Jahre wegen vorsätzlicher Tötung. Der Tatbestand des Mordes sei «klar nicht erfüllt», bekräftigte er.

Gericht weist Rückweisung der Anklage ab

«Sadistisch oder besonders brutal» sei sein Mandant nicht vorgegangen, so der Verteidiger weiter. Den Vorwurf einer eigentlichen «Exekution» wies er zurück, weil nicht erwiesen sei, dass der 51-Jährige gezielt in den Kopf des Opfers geschossen habe.

Unklar sei auch, ob das Opfer beim Schuss in den Kopf noch gestanden sei oder schon am Boden gelegen habe. Die Zeugenaussagen seien widersprüchlich. Nach der Tat habe sich sein Mandant reuig und verwirrt gezeigt.

Zu Beginn des Prozesses am Dienstag hatte ein Anwalt, der die Mutter und den Sohn des Erschossenen vertritt, eine Rückweisung der Anklageschrift gefordert. Die Staatsanwaltschaft solle auf Mord plädieren und nicht auf vorsätzliche Tötung, so die Forderung. Das Gericht wies diese nach rund 40-minütiger Beratung ab.

Während des Plädoyers hielt der Opferanwalt an seiner Forderung fest. «Für meine Mandanten ist nicht nachvollziehbar, wieso eine derart grausame Tat 'nur' als vorsätzliche Tötung betrachtet werden soll.»

Urteil fällt voraussichtlich am Mittwoch

Dass die Staatsanwaltschaft einige Merkmale des Mordes anerkenne, lasse nur eine Schlussfolgerung zu: «Im Zweifel für das Härtere», also eine Verurteilung wegen Mordes und nicht wegen vorsätzlicher Tötung. Der Beschuldigte habe geplant, gezielt und besonders skrupellos gehandelt, so der Anwalt weiter. «Er war auf Rache für eine vermeintlich verlorene Investition aus.»

Der 51-Jährige habe das Opfer aus «prozesstaktischen Gründen» als skrupellosen Geschäftsmann dargestellt. Dieses Bild treffe nicht zu. Dass er vor dem Opfer Angst gehabt habe und Stimmen in seinem Kopf gehört habe, seien «Schutzbehauptungen».

Am Ende des Prozesstages hatte nochmals der Beschuldigte das Wort: «Ich bereue sehr, was ich gemacht habe und wenn es möglich ist, bitte verzeihen Sie mir», sagte er an die Familie des Opfers gewandt. Eine Rechtfertigung für seine Tat gebe es nicht.

Ein Urteil steht noch aus und wird für Mittwochnachmittag erwartet.

