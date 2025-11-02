Anonyme Strafanzeige gegen Keller-Sutter nach Trump-Telefonat

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (rechts) und ihr Pressesprecher Pascal Hollenstein. KEYSTONE

Pechsträhne für Karin Keller-Sutter: Nach dem Trump-Fiasko und den Strafzöllen gerät die Bundespräsidentin nun selbst ins Visier der Justiz – wegen einer anonymen Anzeige aus den eigenen Reihen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bundesanwaltschaft prüft laut «SonntagsBlick» eine anonyme Anzeige gegen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und drei Mitarbeitende wegen mutmasslicher Indiskretionen nach dem Trump-Telefonat.

Für Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter reisst die Pechsträhne nicht ab. Nach dem missglückten Telefonat mit US-Präsident Donald Trump und den anschliessenden Strafzöllen auf Schweizer Waren prüft nun die Bundesanwaltschaft eine anonyme Strafanzeige gegen sie und drei Mitglieder ihres Teams. Das berichtet der «Sonntagsblick».

Laut der Zeitung richtet sich die Anzeige wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses gegen Keller-Sutter, ihren Kommunikationschef Pascal Hollenstein sowie ihre Mitarbeitenden René Lenzin und Heidi Gmür.

«Die Strafanzeige wird wie üblich geprüft.» Stefan Blättler Bundesanwalt

Die Bundesanwaltschaft bestätigte den Eingang der Anzeige im September 2025, betonte jedoch, dies sei nicht gleichbedeutend mit der Eröffnung einer Strafuntersuchung. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Immer wieder illegale Indiskretionen

Hintergrund der Anzeige sind mutmassliche Indiskretionen nach dem umstrittenen Telefonat zwischen Keller-Sutter und Trump. Kurz danach berichteten mehrere Medien über Inhalte aus dem vertraulichen Gespräch. Die «NZZ» schrieb damals, das Protokoll könne «eigentlich nur aus dem Umfeld der Bundespräsidentin» stammen.

Eine Kopie der anonymen Anzeige ging laut «SonntagsBlick» auch an die «Weltwoche», die Keller-Sutter zuvor für ihren Umgang mit Trump kritisiert hatte. Die Zeitung vermutet deshalb, dass es sich um eine gezielte politische Aktion handeln könnte. Keller-Sutters Sprecher wollte sich laut dem Bericht zur Strafanzeige nicht äussern.

Hinzu kommt: Anzeigen wegen Indiskretionen verlaufen meist im Sand. Laut der Bundesanwaltschaft wurden in den letzten Jahren Dutzende solcher Anzeigen eingereicht – sämtliche Verfahren wurden eingestellt. Bereits während der Corona-Pandemie hatte der Bundesrat regelmässig mit Leaks zu kämpfen. Damals erklärte Bundesratssprecher André Simonazzi gegenüber «Watson»: «Indiskretionen sind inakzeptabel und verstossen gegen das Gesetz.»