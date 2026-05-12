So stark steigen die Krankenkassen-Prämien 2027

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nächster Aufschlag kommt So stark steigen die Krankenkassen-Prämien 2027

SDA

12.5.2026 - 07:22

Die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung werden im kommenden Jahr erneut steigen.
Die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung werden im kommenden Jahr erneut steigen.
Symbolbild: Keystone

Nach mehreren Jahren mit massiven Prämienschocks fällt der Anstieg bei den Krankenkassenprämien etwas moderater aus. Dennoch steigen die Gesundheitskosten in der Schweiz weiter kontinuierlich an.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.05.2026, 07:22

12.05.2026, 07:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Krankenkassenprämien steigen 2027 laut Comparis im Durchschnitt um 3,7 Prozent.
  • Das Kostenwachstum im Gesundheitswesen verlangsamt sich leicht, unter anderem wegen geringerer Defizite der Spitäler und der Verlagerung von stationären zu ambulanten Behandlungen.
  • Besonders stark stiegen die Kosten zuletzt bei Spitex-Leistungen sowie bei psychotherapeutischen Angeboten.
Mehr anzeigen

Die Krankenkassenprämien steigen auch im kommenden Jahr weiter – im Durchschnitt um 3,7 Prozent. Das hat der Vergleichsdienst Comparis für 2027 berechnet. Dies nach einem Anstieg von 4,4 Prozent im laufenden Jahr und einem noch höheren in den weiter zurückliegenden Jahren.

Gemäss dem Comparis-Krankenkassenexperten Felix Schneuwly bewegt sich der Prämienanstieg nach den drei Prämienschocks – 6,6 Prozent für 2023, 8,7 Prozent für 2024 und 6 Prozent für 2025 – sowie nach der jüngsten Beruhigung im kommenden Jahr somit weiter in Richtung Kostenwahrheit. Das heisst es in einer Mitteilung des Vergleichsdienstes vom Dienstag.

Ein Hauptfaktor für die Dämpfung des Kostenwachstums waren in den letzten Jahren demnach die Spitäler. Sie hätten ihre Defizite teilweise reduzieren oder beseitigen können, so Schneuwly. Weiterhin kostendämpfend wirkt seiner Einschätzung nach die Verlagerung von stationär zu ambulant. Kostentreibend allerdings werde die Umsetzung der Pflegeinitiative wirken.

Spitex als Kostentreiber

Das Wachstum der gesamten Gesundheitskosten in der Schweiz im vergangenen Jahr belief sich auf 3,7 Prozent. Im laufenden Jahr steigen sie demnach um 3,6 Prozent und 2027 voraussichtlich um 3,5 Prozent.

Gemäss dem Kostenmonitoring des Bundesamtes für Gesundheit stiegen die Kosten in allen Leistungsarten. Am stärksten stiegen im vergangenen Jahr die Kosten der Spitex-Organisationen: um 13 Prozent auf 173 Franken pro versicherte Person. Darauf folgten psychotherapeutische Leistungen durch Psychologinnen und Psychologen mit einem Plus von 9,8 Prozent auf 86 Franken pro versicherte Person.

Video aus dem Ressort

TV-Star Pierre M. Krause verlor nach Krebserkrankung seine «besten Freunde»

TV-Star Pierre M. Krause verlor nach Krebserkrankung seine «besten Freunde»

Pierre M. Krause spricht in der aktuellen Folge seiner TV-Sendung «Kurzstrecke» so offen wie noch nie über die Folgen seiner Krebserkrankung. Dabei offenbart er, dass er während der Zeit im Spital einige seiner «besten Freunde» verloren habe.

07.05.2026

Mehr aus dem Ressort

Bericht schlägt Alarm. Jetzt werden neue Regeln bei Fahrtests für Senioren gefordert

Bericht schlägt AlarmJetzt werden neue Regeln bei Fahrtests für Senioren gefordert

Ungebremster Boom. Immer mehr Deutsche ziehen in die Schweiz – Tendenz steigend

Ungebremster BoomImmer mehr Deutsche ziehen in die Schweiz – Tendenz steigend

23 Jahre Altersunterschied. Rentner will mit seiner Ehefrau zusammenleben – Behörden sagen Nein

23 Jahre AltersunterschiedRentner will mit seiner Ehefrau zusammenleben – Behörden sagen Nein

Meistgelesen

Jedes Jahr verlierst du tausende Franken, ohne es zu merken
Jetzt werden neue Regeln bei Fahrtests für Senioren gefordert
Jetzt geht es bei Trump um Krieg, Macht und Milliarden
So stark steigen die Krankenkassen-Prämien 2027
Paar nach Sex im Flugzeug festgenommen