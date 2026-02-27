Gentech Gentech-Gegner*innen haben am Freitag in Bern ihre sogenannte Lebensmittelschutz-Initiative eingereicht. Bild: blue News Bei der Einreichung der Unterschriften war unter anderem SP-Nationalrat Ueli Schmezer anwesend. Bild: blue News Die Initiative verlangt ein Bewilligungsverfahren vor dem Verkauf von gentechnisch manipulierten Lebensmitteln, in dem die Risiken geprüft werden müssen. Bild: blue News Auch ein überdimensionierter Apfel ist zur Unterstreichung der Forderung auf den Bundesplatz transportiert worden. Bild: blue News Gentech Gentech-Gegner*innen haben am Freitag in Bern ihre sogenannte Lebensmittelschutz-Initiative eingereicht. Bild: blue News Bei der Einreichung der Unterschriften war unter anderem SP-Nationalrat Ueli Schmezer anwesend. Bild: blue News Die Initiative verlangt ein Bewilligungsverfahren vor dem Verkauf von gentechnisch manipulierten Lebensmitteln, in dem die Risiken geprüft werden müssen. Bild: blue News Auch ein überdimensionierter Apfel ist zur Unterstreichung der Forderung auf den Bundesplatz transportiert worden. Bild: blue News

Gentech-Gegner*innen haben eine neue Initiative mit über 133'000 Unterschriften eingereicht. Sie verlangt strengere Regeln, um eine Lockerung des Gentech-Moratoriums zu verhindern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor rund 20 Jahren nahm die Stimmbevölkerung die Gentechfrei-Initiative an; das ursprünglich auf fünf Jahre befristete Moratorium wurde seither mehrfach verlängert und gilt derzeit bis Ende 2030.

Teile von Wirtschaft und Forschung drängen auf Lockerungen, was Gentech-Gegner*innen als Zeichen zunehmenden Lobbydrucks werten.

Diese reichten nun ihre Lebensmittelschutz-Initiative mit über 133'000 Unterschriften ein, die strengere Bewilligungsverfahren, eine Kennzeichnungspflicht und den Schutz der gentechfreien Landwirtschaft verlangt.

Die Sammlung stand wegen verschärfter Prüfregeln für Unterschriften zwischenzeitlich unter Druck. Mehr anzeigen

Vor rund zwanzig Jahren nahmen die Schweizer Bevölkerung und die Kantone die Gentechfrei-Initiative gegen den Willen des Bundesrates, des Parlaments, der bürgerlichen Parteien und grosser Wirtschaftsverbände an. Sie verlangte ein Gentech-Moratorium: Die Schweiz sollte zunächst während fünf Jahren gentechfrei bleiben. Seither wurde dieses jedoch immer wieder verlängert – aktuell bis Ende 2030.

Das missfällt Teilen der Wirtschaft und der Forschung. So sollen deutsche Forscher etwa Schweine mithilfe von Gentechnik gezüchtet haben, deren Eber keine männlichen Geschlechtsorgane entwickeln. Darüber berichtete kürzlich die «NZZ am Sonntag».

Schweinefleisch gilt als geschmacklich ungeniessbar, wenn bei männlichen Ferkeln die Hoden nicht entfernt werden. Schweizer Lobbyorganisationen hoffen laut dem Bericht auf genau solche Techniken, um «Produktionskosten und die Umweltbelastung» senken zu können.

Schärfere Regeln für Gentech-Lebensmittel

Gentech-Gegner*innen sehen sich in ihrer Befürchtung bestätigt, dass das Gentech-Moratorium zunehmend durch Lobbyismus und von Bundesrat Albert Rösti unter Druck gerät. «Die negativen Auswirkungen auf das Tierwohl, die Schäden an der Umwelt oder die Gefahren für die menschliche Gesundheit sind völlig ungewiss», kritisierten sie etwa nach der Enthüllung zum Lobbyismus für Gentech-Schweine.

Um Lockerungen beim Gentech zu verhindern, reichten sie am Freitag in Bern ihre sogenannte Lebensmittelschutz-Initiative mit – nach eigenen Angaben – über 133'000 Unterschriften ein. Sie fordert schärfere Vorschriften für «gentechnisch veränderte Organismen». Darunter fallen nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen.

Im Jahr 2005 nahm das Volk eine Volksinitiative gegen Gentechnik an. Keystone

Konkret verlangt die Initiative ein Bewilligungsverfahren, in dem die Risiken geprüft werden müssen, bevor gentechnisch manipuliertes Gemüse, Früchte oder Fleisch im Freien ausgebracht oder verkauft werden. Gentech-Produkte sollen zudem neu zwingend gekennzeichnet werden. Ausserdem soll der Bund die gentechfreie Landwirtschaft aktiv schützen. Schliesslich sollen auch Patente auf gentechfreies Saatgut aufgehoben werden, um die «Kontrolle und Marktmacht Agrochemie- und Saatgut-Konzerne» einzuschränken.

Initiative scheiterte fast an zu wenigen Unterschriften

Bei der Einreichung der Unterschriften am Freitagmorgen waren unter anderem der Zürcher Bauer Konrad Langhard (ehemals SVP, heute Die Mitte), die Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter sowie SP-Nationalrat und ehemaliger «Kassensturz»-Moderator Ueli Schmezer anwesend.

Der ehemalige Journalist sagte am Freitag, es sei wichtig, dass Konsument*innen sich äussern könnten. Schmezer erklärte seinen Standpunkt zur Initiative: «Wir sind nicht grundsätzlich gegen Gentechnik. Wir sagen lediglich: Wer in der Schweiz Gentechnik anbaut, soll dafür die Verantwortung übernehmen.»

Die Initiative drohte im Sammelstadium zu scheitern. Bis zum 3. März 2026 mussten laut Verfassung 100'000 Unterschriften gesammelt und beglaubigt werden. In dieser Phase änderte die Bundeskanzlei gemeinsam mit den Gemeinden die Vorgaben für die Prüfung der Unterschriften, nachdem zahlreiche Fälle mutmasslicher Fälschungen bei Volksinitiativen festgestellt worden waren.

Hintergrund waren unterschiedliche Handhabungen bei Unterschriften, bei denen eine Person für Freunde oder Angehörige Namen und Adresse vorausgefüllt hatte. Solche Unterschriften werden seit letztem Jahr neu als ungültig markiert. Wie viel Unterschriften wegen dieser Regel ungültig wurden, ist unbekannt. blue News Informationen zufolge sollen es aber schweizweit wenige hundert Unterschriften gewesen sein.

Getragen wird die Initiative von einem Verein, der unter anderem von Organisationen wie Bio Suisse, Greenpeace, Swissaid, der Kleinbauern-Vereinigung, dem Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche sowie von Tierschützer*innen unterstützt wird.

