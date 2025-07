Neben Psychiatrien wurden auch Alters- und Pflegeheime untersucht. Auch da wurden Missstände aufgedeckt. Frank Molter/dpa

Eine Untersuchung der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter zeigt problematische Praktiken in Altersheimen und Psychiatrien auf, insbesondere im Umgang mit Demenzkranken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nationale Kommission kritisiert die häufige Fixierung von Demenzkranken in Psychiatrien und Altersheimen.

Solche Massnahmen sollen nur als letztes Mittel und besser dokumentiert werden.

Es wird mehr Schutz der Rechte und strengere Kontrollen gefordert. Mehr anzeigen

Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter hat in einem aktuellen Bericht aufgedeckt, dass in Psychiatrien und Altersheimen problematische Praktiken im Umgang mit Demenzkranken bestehen. Das schreibt der «Blick».

In den Psychiatrischen Kliniken in Solothurn wurden Patienten stundenlang fixiert, oft mit Bauchgurt oder Fussmanschette in der Nacht und tagsüber im Lehnstuhl. Diese Massnahmen wurden häufig mit Personalmangel und unzureichender Infrastruktur begründet.

In den letzten drei Jahren wurden in Solothurn jährlich über 2000 solcher Fixierungen registriert. Eine Person wurde innerhalb von zwei Monaten 19-mal nachts und fast ebenso oft tagsüber fixiert. In der Nacht ist oft nur eine Pflegekraft für 17 Patienten zuständig, was die Situation verschärft.

Fixierungen als letztes Mittel

Die Antifolterkommission kritisiert diese Praxis scharf. Seit 2021 wurden 16 Alters- und Pflegeheime sowie eine Psychiatrie besucht, um die Behandlung in geschlossenen Abteilungen zu untersuchen.

In der Schweiz sind etwa 156'900 Menschen von Demenz betroffen, mit jährlich rund 33'800 Neuerkrankungen.

Martina Caroni, Präsidentin der Kommission und Völkerrechtlerin an der Universität Luzern, erklärt der Zeitung, dass Fixierungen nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten. Vorher sollten mildere Massnahmen wie tiefere Betten oder zusätzliche Matratzen geprüft werden. Auch für Menschen mit Demenz gelten die Menschenrechte, so Caroni.

Caroni zeigt Verständnis für das Pflegepersonal: «Wir sind uns bewusst, dass die Pflegenden in einem herausfordernden Umfeld Höchstleistungen erbringen. Dennoch ist es nötig, auch die Rechte von urteilsunfähigen Menschen bestmöglich zu schützen», sagt sie diem «Blick».

Sie fordert eine stärkere Umsetzung der bestehenden Regeln und eine bessere Dokumentation der Massnahmen. Dies soll die Pflegenden dazu anregen, ihre Entscheidungen sorgfältig zu überdenken.

«Die Hinweise der Kommission werden ernst genommen», sagt die Psychiatrischen Dienste der Solothurner Spitäler (SOH) der Zeitung. Man arbeite an einer ausführlichen Stellungnahme. Der Kanton, der eine Aufsichtsfunktion hat, ist ebenfalls involviert.

Auch Alters- und Pflegeheime betroffen

Neben Psychiatrien wurden auch Alters- und Pflegeheime untersucht. Fast alle besuchten Einrichtungen haben geschlossene Abteilungen, deren Türen nur mit Zahlencodes oder Badges geöffnet werden können. Diese Massnahmen sollen das Weglaufen und Selbstverletzungen verhindern, sind jedoch rechtlich umstritten.

Die Behindertenrechtskonvention lehnt das Einsperren von Demenzkranken ab, während die Europäische Menschenrechtskonvention es unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Entscheidend ist, wie die Einweisung erfolgt.

Oft wird ein Betreuungsvertrag von den Angehörigen abgeschlossen, ohne ärztliche Prüfung milderer Mittel. Caroni fordert eine Erwachsenenschutzkommission zur Überprüfung solcher Entscheidungen.

Der Altersheimverband Curaviva betont die Verantwortung der Kantone für die Planung und Aufsicht der Demenzabteilungen. Pflegeinstitutionen sollen ein Gleichgewicht zwischen Schutz und Selbstbestimmung bieten.

Bewegungseinschränkende Massnahmen werden mit grösster Sorgfalt und nur nach ärztlicher Verschreibung und Absprache mit den Angehörigen angewandt.