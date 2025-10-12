Anwohner sieht nachts Dieb auf Überwachungsbildern

Die Kantonspolizei Aargau konnte den Mann letztlich verhaften. Symbolbild: Kantonspolizei Aargau

In Gontenschwil AG wurden in der Nacht aus Sonntag zahlreiche Autos geöffnet und durchsucht. Im Rahmen der Fahndung konnte ein mutmasslicher Täter angehalten werden.

Am Sonntagmorgen um 3.20 Uhr meldete sich ein Anwohner von Gontenschwil beim Polizeinotruf, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt. Er teilte mit, dass er auf den Bildern seiner Überwachungskamera vor etwa einer Stunde eine Person gesehen habe, die sich an den parkierten Autos zu schaffen machte.

Daraufhin fuhren mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Lenzburg in das betreffende Gebiet und fahndeten nach der Person.

Kurz vor 4 Uhr hielt eine Patrouille der Kantonspolizei eine verdächtige Person an. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um die gesuchte Person handeln. Bei der Kontrolle des 17-jährigen Algeriers kam mutmassliches Deliktsgut zum Vorschein.

Im Verlaufe des Morgens konnten diverse Fahrzeuge festgestellt werden, die in der Nacht geöffnet und durchsucht worden waren. Die Kantonspolizei nahm den 17-jährigen Algerier, der sich in einem Asylverfahren befindet, für weitere Ermittlungen fest.