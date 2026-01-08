Ein Anwohner der südlichen Hotelzone von Scuol GR hat vergeblich versucht, die Einführung neuer Parkgebühren im Quartier Brentsch zu verhindern. Das Bündner Obergericht wies seine Beschwerde ab. Nun muss er 1000 Franken Staatsgebühren plus Kanzleiauslagen bezahlen – total 1276 Franken, schreibt die «Südostschweiz».
Die Gemeinde hatte im Frühjahr 2025 kostenpflichtige Parkplätze entlang einer Gemeindestrasse eingeführt – ein Franken pro Stunde oder acht Franken pro Tag. Zudem gilt nachts ein Parkverbot in einem angrenzenden Bereich. Der Beschwerdeführer warnte vor chaotischen Zuständen, blockierten Einfahrten und gefährlichen Situationen im Winter.
Das Gericht folgte jedoch der Argumentation der Gemeinde: Sie habe korrekt gehandelt und die Zustimmung der Kantonspolizei eingeholt. Parkgebühren seien ein legitimes Mittel, um den knappen Parkraum zu steuern und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Eine befürchtete Verlagerung des Parkverkehrs sei nicht relevant, da in Scuol ohnehin ein generelles Parkverbot auf nicht markierten Flächen gilt.