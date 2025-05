Anwohner werfen Mehlsäcke auf Poser – jetzt schaltet sich Polizei ein

Immer wieder machen Autoposer in Rorschach SG Probleme. (Symbolbild) Bild: sda

In Rorschach SG eskaliert der Frust über lärmende Autoposer: Bewohnerinnen und Bewohner greifen zu drastischen Mitteln – nun warnt die Polizei vor Selbstjustiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anwohner*innen werfen in Rorschach SG Lebensmittel und Mehl auf vorbeifahrende Poser-Autos.

Die Kantonspolizei St. Gallen mahnt zur Zurückhaltung und verweist auf rechtliche Folgen.

Technische Verkehrskontrollen sollen dem Lärmproblem nun entgegenwirken. Mehr anzeigen

Autoposer*innen treiben weiterhin ihr Unwesen auf den Strassen Rorschachs – nun greifen Anwohnende zu ungewöhnlichen Mitteln: Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, versuchen einige von ihnen, die nächtlichen Lärmfahrer mit Mehl, Wasserpistolen und Lebensmitteln zu vertreiben.

An der Hauptstrasse und in angrenzenden Quartieren wie der Seebleiche- oder Thalerstrasse ist der Geduldsfaden vieler geplatzt. An Wochenenden, besonders zwischen zwei und drei Uhr morgens, nutzen sogenannte Poser die Strecken für lärmige Rundenfahrten und Beschleunigungsmanöver. Der Regen der letzten Tage brachte zumindest kurzzeitig Ruhe – doch der Ärger bleibt.

Stadtpräsident Röbi Raths setzt sich zwar politisch gegen die Lärmexzesse ein, insbesondere im Kantonsrat. Doch auf Kantonsstrassen wie der Hauptstrasse sind verkehrsberuhigende Massnahmen schwer umzusetzen. Auch der Verzicht des Bundesrats auf Lärmblitzer verschärft die Handlungsunfähigkeit der Stadt.

Mehlsäcke und Obst geworfen

Einige Anwohner*innen greifen inzwischen zur Selbsthilfe: Aus Fenstern fliegen gelegentlich Mehlsäcke und Obst auf vorbeifahrende Wagen.

Der Vorschlag eines Bewohners aus dem Sommer 2023, an sonnigen Wochenenden Wasserpistolen mit Mehl-Wasser-Gemisch einzusetzen, scheint von anderen aufgegriffen worden zu sein – auch wenn unklar ist, wie viele tatsächlich mitmachen.

Die Polizei nimmt diese Vorfälle nicht auf die leichte Schulter. Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, warnt gegenüber dem «Tagblatt»: «Wer Autos mit Lebensmitteln oder Mehlsäcken bewirft, gefährdet die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.» Solche Handlungen könnten rechtlich verfolgt werden und gefährliche Situationen verursachen.

Gleichzeitig geht die Polizei verstärkt gegen die Autoposer vor. So wurden kürzlich in Thal SG 25 Fahrzeuge kontrolliert – zahlreiche Verstösse gegen technische Vorschriften kamen dabei ans Licht.

Darunter nicht eingetragene Fahrwerksveränderungen, illegale Auspuffanlagen und unzulässige Spoiler. Zwei Fahrzeuglenkende wurden wegen vermeidbaren Lärms verzeigt. «Die Bussen, die in solchen Fällen verhängt werden, liegen deutlich über dem Niveau einer Ordnungsbusse», so Krüsi.

Zeitweise Sperrung der Strasse abgelehnt

Auch der Rorschacher Stadtpräsident Röbi Raths bleibt aktiv: An warmen Tagen patrouilliert er mit der Vespa und Warnweste durch die Stadt, um Poser direkt anzusprechen.

Zuletzt fiel ihm ein gelber Lamborghini mit Zürcher Kennzeichen auf, der lautstark seine Runden drehte – die Polizei sprach eine Wegweisung aus. Auch Frauen seien laut Raths aktiv an den Poserfahrten beteiligt, wie etwa ein Trio in einem aufgemotzten Mercedes mit Liechtensteiner Nummern.

Manche Betroffene denken sogar über die zeitweise Sperrung der Hauptstrasse nach – doch das lehnt die Polizei entschieden ab. Eine Blockade müsse sie auflösen, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.

