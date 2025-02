In Aargauer Gemeinde wehren sich Anwohner gegen Tempo 30

Die Schartenstrasse in Wettingen ist aktuell eine Tempo-30-Zone. Bild: Google Maps

In der Gemeinde Wettingen AG stösst der Testbetrieb einer Tempo-30-Zone auf Widerstand. Dieser kommt teilweise von den Anwohnerinnen und Anwohnern selbst. Eine Online-Petition findet grosse Unterstützung.

Tobias Benz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die testweise Einführung von Tempo 30 auf der Schartenstrasse in Wettingen AG hat Widerstand ausgelöst.

Zwei Petitionen fordern die Rückkehr zu Tempo 50, eine davon hat bereits über 800 Unterschriften gesammelt. Die Initiantin ist selbst Anwohnerin und kritisiert die Massnahme als unnötig.

Die Gemeinde hingegen sieht die Entwicklungen als positiv. Mehr anzeigen

Auf der Schartenstrasse in der Gemeinde Wettingen AG gilt ein Tempolimit von 30 km/h. Seit September 2024 als Testbetrieb für ein Jahr. Der Grund: Da die Kantonsstrassen stark ausgelastet sind, nutzen viele Autofahrende die Strecke als Ausweichroute.

Der Gemeinderat reagierte mit dem Test auf verschiedene Initiativen aus der Bevölkerung. 2022 unterstützten gemäss der «Aargauer Zeitung» 251 Personen die Forderung nach Tempo 30, vor allem mit Blick auf die Sicherheit von Schulkindern und Velofahrenden.

Laut früheren Erhebungen passieren täglich über 5000 Fahrzeuge die Strasse, rund 60 Prozent davon im Durchgangsverkehr. Die Schartenstrasse verbindet das nördliche Dorfgebiet von Wettingen und dient gleichzeitig als Veloroute. Ziel des Testbetriebs ist es, die Auswirkungen auf den Durchgangsverkehr und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu prüfen.

Anwohnerin startet Petition

Doch nun regt sich Widerstand gegen das Vorhaben – und das ausgerechnet von den Anwohnerinnen und Anwohnern. «Diese Strasse ist sehr breit. Hat beidseitig einen Veloweg und auch ein Trottoir, also ist hier bestimmt kein Tempo 30 notwendig», heisst es in einem Vorstoss auf der Plattform «petitio.ch».

Die Vorlage fordert eine Rückkehr zum Tempolimit 50 und wurde bereits von über 800 Personen unterstützt. «Diese Strasse ist nicht so befahren, wie immer behauptet wird. Ich wohne schon mein ganzes Leben an der Schartenstrasse», heisst es in dem Schreiben – und weiter: «Wir möchten wieder Tempo 50 auf der Schartenstrasse haben. Es wird zwar immer behauptet, dass die Umfragen ergeben hätten, dass es viel ruhiger ist. Wir stimmen dem nicht zu und ausserdem wurden wir nie befragt zu diesem Thema.»

Rückmeldungen laut Gemeinde überwiegend positiv

Anders hört sich das seitens der Politik an. So zog Gemeinderätin Kirsten Ernst, die in Wettingen den Verkehr verantwortet, im Dezember 2024 gegenüber der «Aargauer Zeitung» ein positives Fazit.

Demnach habe der Durchgangsverkehr deutlich abgenommen. Zudem seien die Rückmeldungen aus der Bevölkerung überwiegend positiv. Gerade in der Nacht sei eine deutliche Verbesserung zu spüren. Das führe zu einer verbesserten Schlafqualität bei den Anwohnerinnen und Anwohnern.

Die Gemeinde führe seit der Einführung verschiedene Lärmmessungen und umfangreiche Verkehrszählungen durch, erklärt Ernst, gibt aber zu Bedenken, dass für eine objektive Beurteilung noch die Basis fehle, da diese Zahlen erst nach sechs Monaten ausgewertet würden.

«Jetzt schleichen sie halt einfach vorbei»

Die Anwohnerin hinter der Petition will davon nichts wissen. Ihr Schlafzimmer liege direkt an der Schartenstrasse, sagt sie dem «Badener Tagblatt», doch leiser sei es aus ihrer Sicht nicht geworden. «Jetzt schleichen sie halt einfach vorbei.»

Der Verkehr sei zuvor nie besonders laut gewesen, abgesehen von den üblichen Stosszeiten am Morgen und Abend. Daran habe auch Tempo 30 nichts geändert. «Ich will, dass die Gemeinde sieht, dass viele diese Massnahme nicht befürworten», so die Initiantin.

Die Petition auf «petitio.ch» läuft noch 20 Tage (Stand Sonntag). Zudem wurde noch eine zweite Petition auf derselben Website lanciert. Auch diese verlangt die Rückkehr zum Tempolimit 50.