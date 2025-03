Ein rezeptfreies Mittel kann in einer Apotheke doppelt so teuer sein wie in einer anderen. Perskindol gehört noch zu den harmloseren Beispielen. KEYSTONE

Eine Untersuchung zeigt erhebliche Preisunterschiede bei rezeptfreien Produkten in Schweizer Apotheken. Das Fazit: Kunden können durch gezielte Preisvergleiche beträchtliche Einsparungen erzielen.

Stefan Michel

In Schweizer Apotheken gibt es bei rezeptfreien Produkten erhebliche Preisunterschiede, die Kunden durch gezielte Vergleiche nutzen können, um Geld zu sparen. Eine aktuelle Analyse des Konsumentenforums hat gezeigt, dass die Preise für dieselben Produkte in verschiedenen Apotheken stark variieren können.

37.70 statt 55.95 Franken für das gleiche Nahrungsergänzungsmittel: Der erste Preis stammt laut «Blick» von der Apotheke zur Rose, der zweite von Amavita. Die Preise rezeptfreier Medikamente unterscheiden sich von Apotheke zu Apotheke deutlich, zeigt die Untersuchung.

Anders als bei rezeptpflichtigen und deshalb von den Krankenassen bezahlten Medikamenten gibt es bei den rezeptfreien Mitteln keine Preisbindung. Die Apotheken scheinen hier ihren Spielraum maximal auszuschöpfen.

Homöopatisches Mittel doppelt so teuer

Eine Konsumentin berichtete dem Konsumentenforum, dass sie in einer Zürcher Apotheke für das homöopathische Produkt Thymuline Glob von Boiron 38.25 Franken zahlen sollte, was doppelt so viel war wie in ihrer Heimapotheke.

Auch bei Erkältungsmedikamenten wie Neocitran gibt es Unterschiede. Eine Packung mit 12 Filmtabletten kostet bei Benu 13.50 Franken, während sie bei Toppharm für 19.30 Franken zu haben ist – 5.80 Franken oder 43 Prozent mehr.

Ein weiteres Beispiel ist das Vitaminpräparat Supradyn pro energy-complex, das bei Amavita 68.95 Franken kostet, während es bei Zur Rose 15 Franken günstiger ist. Das bei Sportlern beliebte Perskindol Thermo Hot verkauft Zur Rose für 27.85 Franken die Tube, Benu jedoch für 37.95 Franken, was einem Unterschied von 36 Prozent entspricht.

Ursachen der Preisunterschiede

Die sogenannte Spezialitätenliste des Bundesamts für Gesundheit legt Maximalpreise für Medikamente fest, die die Krankenkassen übernehmen. Für alle anderen Mittel bestimme der freie Markt die Preise, erklärt der Apothekerverband Pharmasuisse dem Konsumentenforum.

Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage müssten sich die Preise allerdings angleichen. So sind es viel mehr die Apotheken, die für die grossen Unterschiede verantwortlich sind. Wer sich informiert, kann sparen, und je mehr beim günstigsten Anbieter kaufen, desto tiefer werden die Preise auch bei den anderen. Einen ersten Eindruck bieten die Online-Shops der verschiedenen Apotheken.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.